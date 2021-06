Laurent Gaudé en dédicace exclusive à la librairie Scientia à Mons

À l’occasion de la première mondiale de sa pièce « La dernière nuit du monde » dans le cadre de la programmation « C’est l’été sur Mars » de Mons Arts de la Scène, le romancier et dramaturge Laurent Gaudé sera présent à Mons ce jeudi 1er juillet.

Avant la représentation, prévue à 20h au théâtre Le Manège, Laurent Gaudé sera présent à la librairie Scientia à Mons pour une dédicace exclusive, qui aura lieu le jeudi 1er juillet de 17 à 18h. Entrée libre.

L’écrivain français a été couronné par le Prix Goncourt en 2004 et par le Goncourt des Lycéens en 2002. Un évènement donc à ne pas rater !

À propos de l’auteur :

Laurent Gaudé est un romancier et dramaturge français, diplômé de Lettres Modernes et d’Etudes Théâtrales à l’université Paris-III. Ecrivain prolifique, il est l’auteur de nombreux romans et pièces de théâtre, mais aussi de nouvelles, de scénarios, de livrets d’opéra, de recueils de poésie et d’un album pour enfants.

En littérature, on lui doit notamment « La Mort du roi Tsongor » (2002 – Prix Goncourt des Lycéens et Prix des Libraires) ; le roman-phénomène « Le Soleil des Scorta » (2004 – Prix Goncourt) ; « Eldorado » (2006) ou, plus récemment, « Paris, mille vies » (2000).

Son dernier ouvrage paru est le texte de la pièce de théâtre « La dernière nuit du monde », dont il assure la mise en scène avec Fabrice Murgia. Ce spectacle sera présenté au Festival d’Avignon après sa première mondiale au Théâtre le Manège de Mons.

À propos de la pièce :

« La nuit est, de tout temps, le royaume de la liberté et de la peur, un espace où les frontières s’estompent, où tout change d’aspect et de sens, dans l’ivresse ou dans l’effroi. La nuit questionne nos vies, interroge notre finitude ».

Laurent Gaudé et Fabrice Murgia s’y plongent et nous livrent un conte ancré dans un futur proche. On y suit avec suspense l’histoire de Gabor, lobbyistge déterminant dans la commercialisation d’une pilule qui permet de ne dormir que 45 minutes par jour et d’être totalement reposé…

Représentations de la pièce « La dernière nuit du monde », le jeudi 1er juillet et le vendredi 2 juillet au théâtre le Manège de Mons. Infos et réservatons sur https://surmars.be/

Librairie Scientia : rue de la Chaussée 64-66, à Mons.