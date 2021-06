UCLouvain en Hainaut organise des portes ouvertes virtuelles et en live

Les journées portes ouvertes (JPO), c’est le moment attendu pour découvrir son futur environnement d’étude. Depuis 1 an, l’UCLouvain a dû réinventer l’exercice, pour coller au respect des mesures sanitaires. Ce 29 juin et durant tout l’été, les futurs étudiants auront l’occasion de découvrir les campus de l’UCLouvain en Hainaut (Mons, Tournai et Charleroi). L’objectif est de permettre la découverte des campus, en live, pour s'informer sur les études et la vie étudiante.

Après 1 an de séances d’infos à distance, l’UCLouvain organise ses visites de campus, en live, sur réservation. La spécificité de ces journées portes ouvertes ? La possibilité de visiter les campus avec un guide étudiant qui étudie dans la filière choisie, histoire de coller au maximum aux interrogations des futurs étudiants.

Ces visites seront l’occasion de :

- Décrocher toutes les infos utiles sur les diverses filières d’étude ;

- Découvrir les campus sous toutes leurs facettes (auditoires, labos, bibliothèques, logements, restos, sport, culture) ;

- Rencontrer et/ou échanger avec les étudiants ambassadeurs de l’UCLouvain et découvrir les atouts des 6 campus de l’UCLouvain ;

- S’informer sur les services aux étudiants : accès aux logements, financement des études et aides sociales, modalités d’inscriptions.

Lire aussi Ils ont pu découvrir le campus montois en voiturette de golf

Pour celles et ceux qui préfèrent s’informer @home

Les JPO virtuelles, organisées ce 29 juin, sont un dispositif pérenne, qui reste accessible tout l’été, avec un focus sur la préparation de l’entrée à l’université :

- À l’aide de la réalité augmentée et de casques (distribués par courrier à toutes et tous), l’UCLouvain propose à ses futurs étudiants la possibilité de s’immerger au sein de ses 6 campus, pour les découvrir, comme si on y était « en vrai ».

- 4h de live sur Twitch le 29/6 (+ replay disponible après), avec The student show et les étudiants ambassadeurs de l’UCLouvain.

Au programme :

- Comment s’orienter en juin ? « J’hésite entre plusieurs disciplines, je suis complètement perdu sur mon orientation »

- Bien préparer sa rentrée « Comment m’inscrire. Comment trouver un logement ? Quelles aides en termes de financement ? »

- Secondaire vs université « Dois-je assister à tous les cours ? Comment fonctionne la cotation à l’université ? Je kotte, où puis-je poursuivre mon sport ? »

- L’avenir nous appartient ! « Quels débouchés pour mes études ? ».

Infos pour les portes ouvertes virtuelles sur : UCLouvain.be