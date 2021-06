«Ma conscience dit ‘Allez les Diables’, mais je ne maîtrise pas mon subconscient»

Dimanche, sur le coup de 21h, le célèbre commentateur de la RTBF aura plus qu’un œil attentif, depuis la Bretagne et le grand départ du Tour de France, sur le huitième de finale de l’Euro entre les Diables et le Portugal. Une affiche qu’il aurait pu commenter. «Le destin en a voulu autrement», dit-il, sereinement. Ce qui ne l’empêche nullement de partager, avec nous, son attachement pour le Portugal.

******** ** ** **** *** *** **** ***** ************ ** *************** ** **** ********* ** ********* **** ***** ************* ** **** *** ** ***** ** * * ******* ******** ************** ** ***** ** * ** * ********** *** ************* ********* *** ******* *** ********** *************** ** ***** ** ********* ** ** ************ ** ***** *** *********** *** **** *** ****** ******* *********** ********* ** *** *** ** ****** **** ******** ************* ************ ** **** **** **** ** **** *** ** ********* ******* **** *** **** ** ********* ** ** *********** ** ******** *** ** *********** ** ********* ****** ***** ****** ** *** **** ** *** ****** *** ******* ****** ************ ** ***** **** *************** ** ******* *** ********* ******** **** ******* *** ******* ****** **** ** ** ********** ** ********* ******* ***** ** **** ** ***** ********* *********** *************** **** ***** ** *********** ********** *** *** ***** ***** ** ****** ** ******* ************ ** ** *********** ** *** ******* **** ***** ** ****** *** *** ********* ***** ******** ** ** **** ** ******* ** ************ ** * ***** ********** *** *** ***** ********** ** *** ** ******** *********** ** ****** *** ****** ******* ** ** ** ****** ********* ** *********** ***** ******** *********** **** *** **** ** ********** ** ****** ** ******* ************ **** ** ******** *** ****** ********** ** ********* **** ****** ********* ** ******* *** *** ****** ******* *** ** ******* ***** ** ** ********** *** ******** ** ********* *** **** **** ************* ****** ** *** ******* *************** *** ** *********** ******** ** ***** ******* **** ******** ******** ******* *** ********* *** *** ****** ********* ** ************ *** **** *** ***** ******** ** ****** ***** ** ******* **** **** ******** *** ******* ********* ** *********** ** ** ********** **** ***** *** ***** ** ******* *** ***** ****** ** ********* **** *** ** ***** ******* ** *********** **** ** *** ******** *** ****** *********** *************** ***** ** ******** ** ** ********* ******* ** ******* ************ ******* ***** ************* ***************** * ***** ******** *** ****** **** * ******** ** ******* **** **** **** ******* * * * ******** ** ****** *** ********* ***** ****** ** ********* ** ** **** *** ***** **** ****** ** ********** *** **** ** ***** ** ****** **** *** ** ******** ** ********* ***** **** ***** ****** ** ****** **** **** ******* ** *** ********** ****** ** ***** * *** ** **** **** ** ********** *** **** *********** **** ******** ********* ** ***** ** *************** **** ** ** **** *** ******** ********* **************** **** *** **** ** ******* ** ****** ** **** * ***** ********** ** **** ** ***** ** **** ****** ** ****** ** **** ************* ** ************* ******* *********** ** *** ** **** ********* ** *** ***** ** ******** ** ********* ** ********* ** ** **** ******** * ***** ** ***** ***** *** ******** ***** **** ***** **** ****** ** ***** ****** ****** **** *** *********** ********* ** ********* ************* ****** ** **** *** ** *********** **** ** ****** *** *** ********* ***** ** ******* ** *************** *** ** ****** ** *********** ********* ***** ***** ** ****** ******* ** ******** ****************** **** ************** *** *********** ** *** ******************* ******* **** ** ***** *** ********* ** ***** ** *********** **** ***** ***** ***** ** ********* ** ***** *** ** **** ** ****** **** ******* ** ***** *** ****** ******** ****** ** ********** ****** ******* **** * ***** *** ****** *** **** **** ****** ******* *** ****** ** ************ ****** ** ****** ** * ***** ********** ** ******** ***** ** ** ** ** **** *** ********* *** *** ******** ** **** *** ********* ** ************ ****** ***** *** ******* *** ************ ** ***** ** ***** ******* ** * * ** ******* **** ** ** *********** **** ** *********** ******* ********** ***** ***** ****** **** ******* *** ******** ********** ** **** ******** ** ********* ******** **** ************ **** ***** ********* ** ********* *** ******** *** ******** «La RTBF, une des seules chaînes à être sur place pour le Tour de France!» ***** *** ****** ************* * ******** ** ********* ******* ** ******* ******** ** ********* ** **** ** ****** ****** ****** ***** **** ***** **** ***** ********* *** ****** *** ****** *** ******** ************ **** ** ****** ** ******* *** ** *** ************* ** **** **** **** ********** **** ** ***** ********* ************ *** ***** ************* *** ** ***** ** **** ****** *** ****** ********* ******** **** ***** *********** ***** ********************** **** ********** *** ******** *** *** ****** ** ******* ********** *** ******** ****** *** ******** ** ******* **** ****** ***** ****** ******* **** ****** **** ** ******* ** ***** ********* **** *** ******* ******** **** ****** **** ********** ************** ** **** ***** ** *** ****************** ** **** **** ************* ******** *** ******* *** ********** ********** **** ***** **** ********* ** **** ** *** ************** **** ********* *** ****** ********* **** *** ******* ** *** ************ ******* ** ******** *********** *** ******* *** ****** *************** ******* ************* ********* ** ******* ************** ** ************* ** ******** **** **** ****** ** ************ ********* ******* ************ *** ******** ************ *** ******* ** *** ****** ******* *** ************ ** ******** **** ***** ** ******* ********* ****** *** ******* ** ******************** ** ** ******* ***** ********** *** *** ******** ** ** ***** ** ***** **** *********** *** ****** ** *************