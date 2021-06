Mons: 750 jeunes enthousiastes au concert-test de Caballero et JeanJass au Manège

Ce samedi soir se tenait le dernier événement-test culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais aussi le plus grand! Et c’est à Mons que ça se passait. Le théâtre du Manège a pu accueillir 750 personnes au concert des rappeurs Caballero & JeanJass. Privés de concerts pendant un an et demi, la foule était venue des quatre coins de la Belgique pour faire la fête, tous ensemble pendant une heure et demie. On y était.

***** ** ******* ** ***** ******* *** *********** *** ******** ****** ******* ******* *************** **************** ** ************ ** ****** **** ** ******* ****** ****** *** **** **** ** ***** ** ** ********* ** ******* *** **** ***** **** ** ** ******* * *** ************* ** ******* *** ************ **** ******* ** ******* *** ******* ** ******** *** ** ***** ******* **** *** *** ** ** ****** ************ ** **** ******* ******* ****** ** ***** ********** ** ************ ****** ***** ************* ** ********* ** ************ *** ** **** ** **** ** ************ *** ******** **** ****** *** *** ** **** **** ****** ************* **** ******** ** ******** **** *** **** ** ***** ***** *** ** ** ****** ** ***** ******* *** ********* ******************* ******** **** ** ***** ********* ** ** ********** *** ***** **** ********* ** **** ********** ***** ********* ************** ******* ***** ******** **** ** ******** ******* ** ********* ** ********* *** **** **** ** ** ******* ** ******** ** *** ** ** **** ******** ****** ****** ************ *** ******* ********** ** **************** **** ** **** ************ ********** ** **** ****** ******* *** ************ ** ***** ********* ** ***** ****** **** ** ***** ***** ** **** ** ******** ********* **** ***** ********** ** ******** ******** *** **** **** ** **** ********** **** ****** ************ ********** ** ************ ** *** ****** ** ******* ******* ** ***** ****** ** ************* ** ******** ******** ********** ** ********* ********* ** ***** ***** ** ******* *********** **** ****** ** ***** ** ******* * ****** *** ******* *********** ******** ****** ** **** ************ **** ***** *** ********** ****** ****** ** ******* ** ********* ***** ***** ** *** *** ******** **** *** ********** ******** **** ** *** ***** **** ** *********** **** ** ****** ** ** * ********** ** ****** *************** *** *** ******** ******* ** **** **** ****** ********* ******** ** * ******* *** ****** ** *********** **** ***** ** ** ****** ************ ** ******** **** ****** **** *** **** **** ** ********* ***** ******** *** **** ***** ****** *** ********* **** ** ******** ** **** ********** ** ***** ** ***** *** ******** *** ********* *** *** ******** **** *** **** ** ****** ** ****** ****** ** ******** ********** ** ****** ** ** *** ******* ** **** **** ** **** ****************** *** ********* ***** ****** ** *** ********* ** ****** ***** *** ******** ********** **** ******* ** ******* ** ***** ****** ** ******** ** ********* ** ******* * ****** ** ********* *** ********** ******* ********** ****** ******** ************ ****** ***** ***** ** ******** ** ** ****** ***** **** *** **** *** ***** *************** *** ** ***** **** **************** ** ****** **** ********* ****** **** ******* ********* ** ***** *** ************* ** ****** * **** ******** ** **** ** ***** ** ** ***** *** **** ******* ******** ** ************** ** ** ***** **** ************ ****** ************ ** ** ************ ******* **** **** **** ** ****** ** ************ *** ** ***************** ** ** ***** **** ******** ****** * ********* ** ********* **** ********* ** * ******* ******** ***** ***** ** **** ******** ** ********* ********* ********* *** ********** ** ******** ** ***** ***** *** ************ ************** **** *** ***** **********