Tivoli, Jolimont et Ambroise Paré deviennent «Helora»

Nous ne parlerons bientôt plus du pôle hospitalier Jolimont, du CHU Tivoli et du CHU Ambroise Paré mais bien… du réseau hospitalier Helora. À l’horizon 2030, une fusion regroupera ces trois institutions, destiné à créer le tout premier et le plus grand réseau intégré de Wallonie et à permettre aux patients de bénéficier des meilleurs soins et de matériel de pointe.

** ***** *********** ********* ** *** ****** ** ** *** ******** ***** ************** *********************** ** **** ******* ******* ********* ** ********* ***** ** ************* ***** ** ** ************** ********** ******* ******* ******* ** ***** ********** **** *** ******** *********** *** ******* ** ******* *** * ******** ************ ** ********** *** ****** ************ ** *** ******** ** ** *********** ********* ** ***** ** ** **** ***** ***************** ******** ******** ****** ** ********** ** ******* ****************** ** ******** ***** ***** **** ***** ** ** ******** ** ****** ** ***** ****** ******** ********** ** ** ******* ***** ** ******** **** *** ****** ** ************ ** ** ******** ************ ********* *** ** ********** ****** **** * ** ********* ************* ******* *********** *** **** *** ** ***** ****** ************* ** ******* ************* ****************** *********************** ************ ************ *** ****** *** ***** ************ *** ******* ** ****** ******** ********** *** **** ***** ******* ********* ***** ** ***** **** *** ******* ** ************ *** *********** ** ******* ** ******* ****************** ******** ** **** **** ** **** ** ******* ** **** ** ********** ** ****************** ******** ** ******* *********** ** ************** *** ********* ** ** ******* *** *** **** ** ********** ************* ************ ************* ***** ************ ** *********** **** *** ** ********** **** ********* ******** ******* ********* ** *** **** ************* ** ******* *** ** ********* ********** *** ********** ** *** ****** ** ** ************ ** ******** ** ** ****** *** **** ************ ** *** ************ ** ** *** ******** ****** ************* ** **** ** ********* ****** ********* ** ******* **** *************** **** ********* *********** *** ****************** ******** **** ******** ********** ** *** ******** ****** *************** ***** ******** ** *** ********** **** *** ********** ******* ** **************** **** ***** *** ****** *** **** *********** ** ***** ******** ** ********* ************ *** ****** * ******* **** *** ************ ********* *** *********** ********** **** ******* ***** ********** **** **** ** ** *** ****** ***** ******* *** ******** **** ********** ********* ************** ** ********** ****** ** **************** ** *********** ** ************* ***** *** ****** ********* *************** ********* ********** ** ******* ** ******* ******* ** ******** *** ********* ** ************ ****** ** ******** **** ****** ************ **** ************** ************** **** *** ** *** ***** ** ** ************ ** ****** *** **** *************** ********** ** ******** ** ********* ************* *** ********** ************ ** *** ********* ** ***** *** ** ******** ** ***** ********* *** ***** ********* ** ************* ************* ***** *** *** ***** ************** ** ******* ******** ********** *** ** ***** ****** ******* **** ** ******* ********* ******** *** ** ******** ********** ** ********* ** ******* ** ********* ** ******* ****** ** ** ** ********* ** **** **** ** ******* ************ ****** ******** ********** *********** ******** ************ **** ************ ******* ********** ** ** *************** ********* ** ** ********* *** ** ***** *** ******************** ** *** ************ *** ********** *** *********** ** ****** ** ********* ***** ** ** ** *************** ********* ********* ** ******** *** ******* *** *** ** ** ** *** ** ** ******* ** *** ******** ************** *** ******** *** ************ ** *** ** ********** ****** **** ******* ******** **** *** ********* **** ******* ****** ** ** ******* ** ** ********* ******************* ******* **** ******* **** **** ****** ********* ** ************ *** ********** ********** ********* ****** *********** ** ******** ** ** *********