Conseils communaux filmés et/ou à distance: voici le fonctionnement à Mons-Borinage

Durant le confinement, de nombreuses communes belges ont tenu leurs conseils par visioconférence et les ont retransmis en direct sur leur site internet ou sur leur chaîne YouTube. Certaines ont conquis un nouveau public, nettement plus nombreux qu’en présentiel. Alors que les séances normales vont reprendre ou ont déjà repris, certaines communes aimeraient continuer à filmer et diffuser les débats. On fait le point dans nos 13 communes.

** ********** **** ** *********** *** ********** ********** ** ********** ** ******* ******** ** ********** ** ********** *** *** ********** **** ** ******** ************ **** ****** * *** *** **** ************** *** ******** ********** **** ****** *** ***** ** ** *** ********** *** *** ******* *** * ***** *********** ******* ***** ** ******** ************** ** ******** ********** ** ************** *********** *** ********* ** ************** **** ***** **** ******* ** **** ** ** ************ **** ****** **** *********** ** *********** **** ** ******* **** ******** ******** ** ****** *** **************** ********* ** *********** ******** ******* ***** *** ** ****** ** ***** ** ******** ******* ******** ***** ** ******* ** ***************** *********** ******* ** ******** ** ** ************** *** ****** **** ** ***** *********** ** ******* *************** ******** ***** ** ******** ** *********** ** ***** ** ****** ** ***** ** ******* ******** * ****** ** * * ********* **** ** *********** ** ** ***** ***** *********** ** ********** ** ***** ******** *** ******** ***** ******* ** *** ****** ******** ******** *********************** ******************* *** ********** ** **************** ***** ***** ***** ******** ****** ** *************** ************ ***** ****** ** *********** ****** * ***** ******* **** ****** ** ******** ***** **** ******* ** **** ******* ****** ***** *** ***** *** ** ******* **** ***** ********* ******* ***** ***** ***** ***** ******* ** ******* ********* ******** ** ************ ** ****** **** ********* ***** ***** ***** ** ******* ** *** ** ******** **** ********* **** *** ****** ** ******** ** ********** *** ******** ********** **** *** ******* ***** * ******** ******* ***** *** ************** ******* ** *********** ****** ******** ** ********** *** ******* ** ****** ** *********** ******* *** ****** ***** ** **** ** ********** ************ ********* ** **** ** *** ******** ** ** ********* ******* ******** **** **** ** ******* **** ** ***** * ******* ** **** *** ** **** ** ******** ******** *** *** *** ****** ******* ******** *** **** *********** ** ** ************* *** ***** **** ** *** ******* ** *********** **** ********* **** **** *** ********** ********** ********* ** ********** *** ********* **** *** **** ** ***** ***** ******** ************* ******** ** *********** ********* ******* ****** *** ********* ***** ************ ****** ****** ***** *** ****** ******** ***** ** ******* ******** ** *********** ** ********** ********** ****** ** **** ********** ** ******* ******* ** ************ *** ** **** ** ********* ** ******* **** ******* ************ **** ******* ******** ** **************** *** ***** **** ***** *** ***** ************ ********* ********* ****** ******** ************** **** *** **** ***** *** ****** **** ******** **** ** ***** ********* ** ** *** *** ******** ** **************** **** **** ****** ******** ** ******** **** ****** *** *** ** **** **** ************ ** ** ************* *** ***** ************ ****** ******** ** ******** *** ******* ******** **** *** ********* ***** ** **** ***** ***** ********* ** ****** ** ** ********* **** ** ****** ** ******* ***** ***** ********** ************ ****** ******* ** ***** **** ***** *** ***** **** ******* **** ******* ** ** ***** *** ****** *********** ** ** ****** ** ******* **** * ********** ** ** ******** *** *** ********* ***** ************* ***** ** ******* ** ********** ** ***** **** ***** ******* **** ** ********* *** **** ***** ** ** ********** ********* ** ***************** ******** ** *********** ******** ********* **************** ***************** **** **** ******* *********** ** ******** ** ******* ** **************** ******* *** ****** ** ********* ** ***** ************ ********* *** ******** ** ****** ** ** ***** ** ******** *** **** ** ****** *** ** ** ***** ** **** ********* **** *** ****** ****** ** ****** ** ****** *** ** ****** ** ** ***** **** ********** ** **** ******* ** ***** *********** **** ********** ****** ****** ** ******* ***** ******** ** ***** ** * * ******* ***** *** ** ***** ** ******** **** ********* ****** ******** ** ****** ** ** ******** *** ******* ** ** ** ***** *** *** **** **** ** *** ** ******************* ******* ** *********** **** ********** *** ****** ********* *** ** *********** ** ******** ** ******* * ** **************** ***** ****** ***** *********** ***** *** **** *** *** ** ********* ******* ************** ********* ********* **** ****** ******** *** ** **** ***** ******* ******** ** ************ ********** ******** ** ******* ******** **** ** ***** ******* ****** *** **** ********** *** ********** ** * **** ********* ** **** ********* *** *********************** **************** ********** ****** ********* ** ******* ** *********** ************ ** ******** *** **************** ***** ***** ** ************** ** ****** *** ********* **** ** ******* ********** ******* *** ***** ******* **** ** **** ****** *** ******* *** *** ******** ********* **** ******* **** ** ************** ************* ****** ** *********** *** * ******** *** ******** ** *********** **** ** **** ** ** ***** ********** ************ ***** ************* *** ******* ** ********** ********* ********* *** ***** ************** ********** ******* ** * ***** ***** ** ****** ********* ******* ***** ****** ******************* ******** ** *********** ****** ************ ************ ********** ****** *** ******* *** ** ****** ** ************ ** ***** **** ****** **** ** ***** ********** ** ******************* **** ******* ***** ** ******** ****** **** ** ******* ********** ***** * **** *** ******* ******** ** ************ ************ * ***** ***** *** ** ********* ** ** ********* **** ** *********** ** ***** * ****** ****** *** **** ****** ** ******************* ******* *********** ********* **** ** *************** Surtout une question de budget ** ***** ********** * ***** *********** **** **** ************ *************** ** **** **** ****** ** *** *********** ************ *** ********** ****************** ******** ** *********** ******** ******* ** ****** ** ** *************** ******** ******* ********** *** ******** ** ****** ******* *********** ********** ***** **** **** ** ******* ******** ******** ** ** ****** ** ******** **** ** ** ***** ** ** **** *** ** ***** ** ****** ***** ** ******** *************** ******* ** ******************** ** ******* ** ******* ******** *** ** ****** ** *********** ****** ** **** ********* ***** ****** ******** ** ***** ******** *** *** ********* ************ ********* **** *** **** ******* ******** ***** **** ************ ** ********* ************ ****** *** ***** **** **** ** ****** **** ******** ****** ** ******* ** ************ **** ****** *** ********* ** ** ******** ** ********* **** ** ** ************** ** *** *********** ** ***** ********** ************ ******* *** ********* **** ****** **** ** ** **** *** *** *** ** **** ****** **** ************ **** ***** ***************** ******** *********** *********