Partez chasser le nain de jardin dans le centre-ville de Mons!

Du 1er au 31 juillet, l’asbl Gestion Centre-Ville Mons organise une grande chasse aux nains de jardin dans les quartiers commerçants du centre-ville montois. À gagner : des chèques-cadeaux et un séjour à Pairi Daiza.

Les participants sont en fait invités à retrouver six nains de jardin colorés placés dans les vitrines des quartiers commerçants.

Il faut ensuite indiquer leurs noms et les rues dans lesquelles ils se cachent, sur un bulletin de participation disponible dans les commerces, à la Gestion Centre-Ville (rue de la Seuwe 11) mais aussi à VisitMons (27 Grand-Place).

Le bonus du nain doré

Un bonus a même été caché. « Un nain de jardin doré permet, s’il est retrouvé en plus des six nains de jardin colorés, de participer au super-tirage au sort pour tenter de remporter un séjour familial (2 adultes et 2 enfants) les 29 et 30 août à Pairi Daiza » précise la Gestion Centre-Ville de Mons.

Et d’ajouter : « L’heureux gagnant séjournera avec sa famille dans une chambre The Paddling Bear et pourra profiter de l’accès au parc (notamment en dehors des heures d’ouverture), du petit-déjeuner, du repas du soir, d’un cadeau de bienvenue, du parking réservé, etc. Un chouette cadeau pour clôturer l’été. »

15 chèques-cadeaux « Dragon d’Or » d’une valeur de 50 € valables dans les commerces partenaires sont également mis en jeu.

Les bulletins de participation complétés sont à déposer pour le 31 juillet au plus tard dans l’urne présente :

– Soit au bureau d’accueil de la Gestion Centre-Ville (11 rue de la Seuwe) ;

– Soit à VisitMons (27 Grand-Place)

- Soit au chalet « accueil » présent au Marché aux Herbes lors des Jardins d’été (à partir du 17 juillet).

Le tirage au sort est prévu le 2 août. Les gagnants seront contactés par téléphone et seront annoncés sur la page Facebook Mons Gestion Centre-Ville.

À noter que de nombreux commerces du centre-ville seront exceptionnellement ouverts le dimanche 4 juillet, à l’occasion des soldes.