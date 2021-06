Un vaccin sans rendez-vous en écoutant chanteurs et DJs, c’est ce mercredi à Mons

Ce mercredi, et jusqu’à 19 heures, le centre de vaccination de Mons organise une journée de vaccination sans rendez-vous. Le site a même prévu des surprises: des concerts et la présence de DJs. En fin de matinée, plus de 150 jeunes avaient déjà fait le déplacement.

*** ******* ** **** **** ******** ** ******* ** ******** ** ************ ** ** ******** **** *********** ********** ** ****** ** *********** ** ***** **** ***** ** ******** ******** ** ** ******* **** ** ******* **** *************** **** *** ********** *********** *** ****** ********* ** ***** ********* **** ***** * ** ** ***** ** ****** ******* ** ****** **** *** ******* ******** ********** ************ ********* *** *************** ** **** ***** ****** ** ********** ***** ***** ** ****** *** ********* **** ** *** ****** ******* ****** **** ** ************ ** ******** ** *** ** ********* ********** **** **** **** *** ******* ************************* ****** ****** ********* ** ** *** ** ***************** ********** **** ****** ***** *** ******* ***** ******** *** **** ************* **** **** ********* ****** ***** *** *********** ** * * ******** **** **** *** ********** ***** ** *********** *********** ******* ** ** *** ** ***** ********* *********** *** ********* **** ******** **** ******************** ******** ********** ** ** **** ********** ********** ***** ******* ** ************ ********** ******* ******* ** ***** ******* *** ****** ** ** ******** ** ****** ************** **** *** ** ********* ************* ** **** **** ** *** ****** ****** ********* *** *** ******** ** ***** ** ***** *** *********** ** *** ********** ****** ********* ** ***** ** ***** ********* ** ********* *************** *** ** ** ***** **** **** ******* ** ********* *** ****** ***** ** ******************** ************ *** ******** ** ******** ********** **** ******* ******* ** *** ********* ** **** *** ****** ****** ************* ** ****** **** *** ******** ********** **** ******** ******* ***** ******** **** *********** ****** **** ************ ******* ** ** ***** ******** ***** ** ******* ** ***** *** **** ********* **** ** *** ************* ***** ** ** ***** ********* ** ********* ** ****** ** ** *** ******* ** **** ************* *** ******** ******* **** ************ ** ********** ** ****** ************ ** ***** **** **** ********** **** ****** ******** ******** ******** ****** ** ***** ** ************* ********** **** ****** ***** **** *** ****** ** ***** ** ** ***************** ************* ************** **** ** ***** ******** ** ****** **** ** ****** ** ***** ** ********* *** *********** ** *** ********** ********* *** ****** ** ****** ** ** ******** ** ************ ** ** ********* ************ **** ** ******* ******** ** ** ***** ********* ******* ****** ************** **** ******* ************ ** ********* ********** *** *** ****** ********* ** ******** **** *** ********* ********** * ******** ************* ***** ******** **** *********** **** ********* **************** **************** *************** ** *** *** ******** *** ****** *** **** **** ** ***** **** ** ***** ********* ******* ***** ************ *************** *** ********** ***** ** ****** ***** *** ******** ** ********* ** ***** **** **** *** ** ******* ****** ** *********** ** ********* *** *********** ** ** ****** ** ** *** **** ***** ****** ** ******* ******* ********* ************* ********** ************ **** *** ****** ******* ** ** **************** La chanteuse Alice on the Roof s’est fait vacciner ce mercredi au Lotto Mons Expo Alice on the Roof. - Florian Ducobu. De nombreux artistes ont fait le déplacement ce mercredi au centre de vaccination de Mons afin de se produire sur scène à l’occasion de la journée sans rendez-vous. C’est pourtant une autre personnalité montoise qui s’est particulièrement fait remarquer ce mercredi. La chanteuse Alice on the Roof avait simplement son rendez-vous pour se faire vacciner. ** ***** ******** ****** *** ********* **** *********** *** ****** ************ ** ******* ********* *** *********** ********** ******* ******** * ******** ******** ******* ** ****** ** *********** *** ** ***** ******** ******** *** *********** ** ********* ********** *** ******************* **************** ********** ******* **** ******* ** ***** *** ********** ** ****** **** *** ******** ** ******* ***** ** ********* ************* ** ** ******************** ********** ************* *** *** ************ ** ****** ** ** ********* ********* ** **** ** ******** ** ***** **** ******* ** ********** ** ** ***** ********* ********** ********** ** ****** ********* ** ******* ************* *** *** ************* ************** ********** ** ******* ********* ** **** ****** ** ****** ** ****** ** ** *** *********** ******* *** *** ************** ** ** ************ ** ********* *** **** **** **** ********* ** ******* ** *** *** ******* ******************* ** *********** ** ************ *** ***** ******* **** ** ********* *** **** ** ** *** *** ****** ***** ** ******* *** **** ** ****** ** *********