Annick, ex-élue de Jurbise, devenue paraplégique: son amant de nouveau acquitté

Annick était pressentie pour devenir échevine à Jurbise après les élections de 2012. À cause de son accident (adossée à la voiture, elle a glissé et est devenue paraplégique), elle n’a jamais rejoint le collège communal. Plus de 8 ans après le drame, le dossier est de nouveau passé devant le tribunal. En appel, son amant et l’un de ses amis ont à nouveau été acquittés.