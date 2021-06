Le Grand Huit débarque à Nimy et Maisières ce week-end: voici le programme!

Le Grand Huit est une fête, un moment de partage et de rencontres. L’objectif est de réinventer les lieux de vie, de remettre en valeur les lieux patrimoniaux,... Ce week-end, c’est à Nimy-Maisières. De nombreuses activités sont organisées.

C’est à Nimy et Maisières que sonne le début de l’été. Un premier temps fort qui annonce timidement la fin d’une période tourmentée et le début d’un renouveau !

Le lieu-dit « Le Bocage de Nimy » est régulièrement victime de dépôts sauvages. Les associations et habitants de Nimy et de Maisières, au travers du projet Grand Huit porté par la Fondation Mons 2025, souhaitent lui redonner un second souffle et ainsi revaloriser la nature qui l’entoure !

Au départ de l’église de Nimy et jusqu’à l’orée de ce mystérieux bocage, nettoyage collectif, projets artistiques, ateliers autour du vent, mise en valeur de recettes et de traditions locales viendront animer ce week-end festif et vous inviteront à redécouvrir cette zone naturelle exceptionnelle.

Le Bocage en fête

Enfilez vos gants, attrapez un sac et participez à la remise en beauté du lieu-dit « Le Bocage » : nettoyage citoyen, animations de sensibilisation à l’importance de préserver la nature, expositions didactiques sur l’histoire du Bocage au travers de sa faune et de sa flore.

Les élèves des écoles de Nimy et Maisières vous présenteront les histoires qu’ils ont imaginées et dont l’intrigue se déroule sur le territoire. Une belle mise en valeur du patrimoine culturel et littéraire rassemblée dans un livre intitulé « Second Souffle ».

Et Aussi …

Nombreuses expositions retraçant le folklore et le petit patrimoine de Nimy, pause gourmande de dégustation et partage de recettes traditionnelles de la tarte au fromage, exposition de caricatures, skatepark, atelier d’initiation au scratch, inauguration du mur d’expression libre, moment de lectures des histoires nimysiennes, des concerts et encore bien d’autres surprises !

Au programme des concerts

Le samedi 3 juillet :

Lili tout en musique

14H30 > 15H00 Laissez-vous porter par un concert guitare-voix pour bien commencer l’après-midi.

Lili tout en musique! - D.R.

Code A

15H00 > 16H00 Lili au chant, Enrico à la batterie, Robin à la basse et Fred à la guitare, Code A vous embarque dans leur folk entrainant !

Arthur Meunier

17H00 > 18H00 Percussionniste de formation, l’auteur compositeur vous invite à écouter sa chanson française pleine de poésie pour une fin d’après-midi tout en douceur.

The Fortune Tellers

19H00 > 20H00 Des compos pop, rock, blues mais aussi des reprises des Beatles et des Rolling Stones, c’est le moment rock & roll de la soirée.

The Rackers

21H00 > 22H00 Un power trio aux influences UK telles que « Royal Blood, The Clash, The Rapture, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Rolling Stones, Kaiser Chiefs et bien d’autres… ».

Le dimanche 4 juillet :

DJ Grass Mat

13H00 > 16H00 Un DJ set énergique teinté de reggae, soul, funk et de hip hop.

Natty Roots

16H30 > 17H30 Découvrez l’ambiance chaleureuse de Natty Roots, un groupe de reggae qui se destine avant tout au live. Un moment convivial en musique pour les grands et les plus jeunes. Avec About it

Programme de ce week-end. - D.R.

Toutes les infos et renseignements

Le programme complet sur https://www.mons2025.eu/fr

Téléphone au 065/33.55.80.

Tarif : Gratuit