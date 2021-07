Mons: condamné pour viol, il emmène ses valises à la cour mais ne part pas en prison

Scène assez particulière ce mercredi lors d’une audience en appel. Mohamed, qui craignait d’être arrêté à la fin de l’audience et envoyé en prison, avait emmené avec lui une valise à roulettes et un sac à dos. Finalement, il a bien été condamné à une peine de 40 mois de prison ferme pour avoir violé et porté des coups à son ex-femme, mais il a pu rentrer chez lui malgré tout.