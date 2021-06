«I love Mons», un lettrage à taille humaine qui voyage dans le centre-ville montois

Un lettrage « I love Mons » à taille humaine a fait son apparition au jardin du Mayeur. La touche originale : l’œuvre se déplacera dans la ville!

« Un nouveau symbole sympa vient d’être installé dans le centre-ville », annonce Nicolas Martin, bourgmestre de Mons.

Un lettrage à taille humaine a été implanté ce mercredi dans le Jardin du Mayeur. Ce concept « I love Mons », bien connu dans les plus belles villes du monde, voyagera et sera placé dans différents lieux du centre historique, au fil des mois et des saisons.

Facebook

Lire aussi Invasion de champignons colorés de toutes les tailles dans le centre de Mons!

« Son premier arrêt est situé face au Musée du Doudou. De quoi immortaliser par une (ou plusieurs) photos sympas, notre attachement à la Ville. N’hésitez pas à vous y rendre, en espérant que le soleil finisse par refaire son apparition », détaille le bourgmestre, avant de remercier les équipes communales et à la Gestion centre-ville pour leur travail dans le projet.