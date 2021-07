Les œuvres d’Arne Quinze subjuguent des Montois mais en laissent d’autres dubitatifs

Depuis ce mercredi, des œuvres d’Arne Quinze se sont installées sur la Grand’Place de Mons. Ces sculptures sont spectaculaires et pèsent plus d’une tonne et demie. Les Montois sont plutôt séduits. Certains sont toutefois dubitatifs.

