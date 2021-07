Les vins quévysiens du Chant d’Eole primés 4 fois au concours mondial de Bruxelles

C’est l’été des nouveautés pour le domaine du Chant d’Eole à Quévy ! Un restaurant éphémère a en effet ouvert ses portes ce mercredi, en plein milieu des vignes. Au menu, des classiques revisités comme le cœur de saumon fumé avec émulsion de Chant d’Eole. Le resto peut accueillir 100 couverts le midi et le soir. Parallèlement, un nouvel apéritif est lancé : le Belgian Eole Spritz ! Et le domaine ne cesse de s’agrandir.

Le 23 juin prochain, le domaine du chant d’Eole lancera officiellement son nouvel alcool apéritif à 28º : le Belgian Eole Spritz. « Il a été créé sur une base de gin Cala Kumquat, qui est un alcool bien connu et surtout bien noté. Mon cousin, qui travaillait auparavant pour Bacardi, a commencé à faire des mix pour lancer un nouvel apéritif. D’autres ingrédients ont été ajoutés pour obtenir le Belgian Eole Spritz, qui est quasiment totalement bio », commente Hubert Ewbank. Pour déguster ce nouveau breuvage avant sa date de sortie officielle, rendez-vous au restaurant éphémère du Chant d’Eole ! On peut le déguster avec un tonic, avec de l’eau pétillante ou bien des bulles du Chant d’Eole.

Manger au milieu des vignes

Venons-en à cette deuxième grande nouveauté pour le domaine : une grande structure en bois de 800 m² pouvant accueillir 100 couverts le midi et le soir a été installée en plein milieu des vignes : le restaurant du Chant d’Eole. Au menu, on retrouve principalement des produits belges. « Nous avions l’idée de lancer un restaurant éphémère durant l’été depuis plusieurs années. Celui-ci a été réalisé en 2-3 semaines ! On voulait aider les entreprises qui ont souffert du Covid : l’événementiel, les cavistes, les producteurs de vins et de fromages… Certains se sont reconvertis mais pas tous. Donc on a travaillé avec plein de partenaires artisans comme nous ».

Au menu, on retrouve donc de nombreuses références montoises, wallonnes et belges : la brasserie La Montoise, la brasserie du Borinage, du gin d’Mons, des limonades belges… « Mais aussi 9 vignobles belges pour les vins. Six Wallons et 3 Flamands. Nous travaillons aussi avec des bouchers et fermiers de la région, c’était important pour moi », précise encore Hubert Ewbank. Des vins français sont également à la carte : « Ils ont été sélectionnés par 3 cavistes de la région de Mons, pour les aider aussi ». Les digestifs sont également belges pour la plupart. Plus d’une quinzaine de personnes ont été engagées pour s’occuper du restaurant éphémère. « Par contre, on a du mal à trouver du personnel, et pourtant on me dit que le taux de chômage est important en Wallonie… On aurait pu faire un restaurant plus grand, mais le facteur limitatif du développement, c’est le personnel », commente Hubert Ewbank.

Réservations en ligne

Un menu 3 services avec coupe de Chant d’Eole et deux verres de vin compris est proposé au prix de 59 euros par personne.

Attention toutefois, les réservations vont bon train ! Et le restaurant n’est ouvert que jusqu’au 19 septembre. Il vaut mieux ne pas tarder à réserver. « Surtout les vendredis et samedis. On en est à environ 200-300 réservations par jour. On est pratiquement complets pour nos 15 premiers jours d’ouverture ».

En dehors de l’espace restaurant, des transats, poufs et petits braseros sont placés le long des vignes. Ambiance de vacances garantie ! « Le soir, il y a un jeu de lumières sur les vignes et les braseros sont allumés, c’est vraiment joli ».

Travaux d’extension

Juste à côté des grandes vignes, on retrouve de tout petits plants qui viennent à peine d’être plantés. « Nous avons planté 10 hectares cette année ». Des travaux d’extension sont également en cours au niveau des caves, de la cuverie, de la partie logistique mais aussi de l’espace événementiel. L’objectif étant de tripler la surface pour développer l’œnotourisme.