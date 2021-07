Les égoûts refoulent dans les caves à Quaregnon: commune et SPW se renvoient la balle

Rue Jules Destrée à deux pas de la place de Quaregnon, des habitants ont toujours connu quelques inondations dans leurs caves. Des pompes installées pour évacuer l’eau leur évitaient pas mal de problèmes. Mais depuis plus d’un mois, plusieurs riverains subissent des inondations et un refoulement des égouts... La situation est devenue invivable et la puanteur envahit les habitations...