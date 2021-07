Grande récolte de matériel scolaire pour les enfants défavorisés: déposez vos dons!

Pour la 6ème année consécutive, l’ASBL Arc-en-Ciel organise une récolte de matériel scolaire à destination des enfants défavorisés. 4.000 cartables à remplir : le défi d’Arc-en-Ciel pour cet été !

Du 1er juillet au 28 août, l’association peut compter sur ses deux partenaires pour récolter les dons en magasin, la papeterie Ciaco à Louvain-la-Neuve ainsi que l’ensemble des magasins Fox & Cie en Wallonie et à Bruxelles. À Mons, vous avez un magasin Fox & Cie aux Grands Prés.

Comment participer ?

Pour participer, rendez-vous dans les magasins partenaires pour y déposer vos dons de matériel neuf ou en très bon état : la Ciaco à Louvain-la-Neuve et les 21 magasins Fox & Cie.

Ce qu’ils recherchent

Des crayons gris et de couleurs, marqueurs, fluos, bics, taille crayons, lattes, gommes, ciseaux, cahiers, plumiers, cartables, etc.

L’équipe d’Arc-en-Ciel triera et redistribuera les fournitures scolaires aux associations bénéficiaires. Celles-ci sont des structures d’accueil ou d’hébergement actives dans l’aide à la jeunesse et à l’enfance défavorisées à Bruxelles et en Wallonie.

En 2021, participez en ligne ou au sein de vos bureaux !

Outre les dons de matériel scolaire apportés en magasin, il est également possible d’acheter des « packs scolaires », allant de 3€ à 50€, sur le site internet de la Ciaco (www.ciaco.coop). La Ciaco remettra ensuite ces beaux packs flamants neufs à l’association.

Enfin, Arc-en-Ciel invite les employés, et surtout leurs office managers, à faire don du matériel qui n’a pas été utilisé en raison du télétravail en vigueur depuis un an et demi. Si vous constatez qu’il vous reste bien trop de papier ou de matériel d’écriture, faites-en don.

En 2021, ce sont 4000 enfants qu’il faut équiper pour la rentrée et aider à entamer une nouvelle année scolaire du bon pied !

L’affiche. - DR.

À propos d’Arc-en-Ciel

Fondée en 1954, Arc-en-Ciel est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles. Elle a pour mission de favoriser l’accès aux loisirs actifs et éducatifs des jeunes et des enfants issus d’institutions travaillant en milieu populaire. L’ASBL organise notamment des actions de récoltes de vivres, de jouets et de matériel scolaire, des séjours, des journées de loisirs, des formations d’animateurs, et de nombreuses autres activités. Elle regroupe plus de 370 associations membres actives dans les secteurs de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, ce qui représente plus de 25.000 enfants et jeunes en Wallonie et à Bruxelles.