Boussu: une habitation endommagée après l’incendie de deux véhicules (vidéo)

04/07 13:00 → 04/07 23:00

Avertissement orages: Ce dimanche, des averses orageuses pourront se déclencher dans de nombreuses régions et pourront être accompagnées de forts cumuls de précipitations en peu de temps (localement >20mm/6h ou plus de 10mm en 1h). De la grêle sera possible sous les averses les plus intenses.