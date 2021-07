Inondations à Lens: la commune demande aux sinistrés de se manifester!

05/07 14:00 → 05/07 21:00

Avertissement orages: Ce dimanche en fin de journée et en soirée, nous prévoyons à nouveau des averses à partir de la frontière française; celles-ci pourraient localement être intenses et orageuses, avec des cumuls de précipitations pouvant dépasser 10 mm en 1 heure et/ou 20 mm en 6h. Ce lundi après-midi, l'atmosphère deviendra à nouveau instable sur l'est avec des averses localement intenses et orageuses, pouvant être accompagnées de grêle ou de rafales de vent.