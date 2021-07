Dramatique accident agricole à Quiévrain: Aurélien, âgé de 18 ans, est décédé

Ce dimanche soir, un dramatique accident s’est produit rue Alphonse Scouvemont à Baisieux, dans l’entité de Quiévrain.

Un accident mortel s’est déroulé ce dimanche soir aux alentours de 20 heures à Quiévrain. Aurélien, 18 ans, conduisait son tracteur sur la route Joseph Descamps. Le jeune a voulu tourner dans la rue Alphonse Scouvemont. Son tracteur s’est malheureusement retourné et a percuté la supérette du coin. Le tracteur s’est alors coupé en deux et le jeune Aurélien a été écrasé sous les débris.

Alors qu’il revenait d’une intervention suite aux intempéries, le véhicule de commandement des pompiers de Quiévrain est tombé nez-à-nez avec l’accident. Interpellés par des témoins, les deux pompiers ont tenté d’aider au plus vite la victime. La police et deux autopompes, de Dour et Quiévrain, sont arrivées très rapidement. 45 minutes après les faits, les pompiers ont finalement réussi à désincarcérer la victime. Les secours se sont battus pendant encore 45 minutes pour tenter de réanimer Aurélien. Malheureusement, vers 21h30, le décès du jeune homme a été prononcé…

« Je connais bien ses parents, c’est un véritable drame pour eux ainsi que pour les deux sœurs d’Aurélien, explique la bourgmestre de Quiévrain Véronique Damée. Il avait beaucoup d’amis, c’était un bout-en-train qui savait s’amuser », précise-t-elle. Aurélien avait l’habitude de travailler aux champs avec un tracteur. C’est tout un village qui est en deuil ce lundi matin, en apprenant la triste nouvelle.

La rédaction du journal La Province présente ses sincères condoléances aux proches d’Aurélien.