Mons: le projet «Box d’Été» pour les personnes isolées est lancé!

Après le succès de la « Merry Box » cet hiver, le CPAS de la Ville de Mons lance la « Box d’Été » pour les personnes isolées dans la cité du Doudou !

« L’isolement ne s’arrête malheureusement pas avec les saisons. L’été est également une période durant laquelle être attentif aux autres est primordial surtout en période de forte chaleur, où les risques de malaise se multiplient (déshydratation, insolation…). La Ville et le CPAS de Mons présentent ce concept de « Box d’Été » qui consiste à offrir des boîtes à chaussures décorées et remplies d’objets pratiques pour venir en aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin durant la période estivale », explique Nicolas Martin, bourgmestre de la Ville de Mons.

« Lors de notre appel cet hiver, les Montoises et les Montois nous ont montrés qu’ils savaient faire preuve de générosité. Plus de 1.000 Merry Box ont été distribuées. Nous continuons sur cet élan de solidarité en confectionnant avec soin des Box d’Été remplies de choses très utiles lors de fortes chaleurs pour les personnes isolées. » déclare la présidente du CPAS Marie Meunier.

Dans chacune de ces boîtes, on retrouve :

– 1 crème solaire

– 1 bouteille d’eau

– 1 accessoire de protection (casquette, lunettes…)

– 1 livre

1 produit d’hygiène

Attention : Préciser sur la boîte si son contenu est destiné à une femme (F), un homme (H) ou encore si c’est mixte (M).

Où déposer vos « Box d’Été »

Dans le respect des règles sanitaires actuelles, les citoyens sont invités à déposer leur(s) « Box d’Été » du lundi au vendredi de 8h30 à 12h au Pôle d’Accueil du CPAS de Mons jusqu’au 16 juillet ou au sein d’une Maison de Quartier :

– Maison de Quartier de l’Allée des Oiseaux : 5, 8, 12, 15 juillet de 13h à 16h

– Maison de Quartier de Cuesmes : 5, 9, 13, 15 juillet de 13h à 16h.

– Maison de Quartier de Epinlieu : 6, 8, 12, 14 juillet de 13h à 16h.

– Maison de Quartier de Ghlin : 12, 13, 14, 15 juillet de 10h à 12h.

– Maison de Quartier de Jemappes : 5, 9, 13, 15 juillet 13h à 16h.

– Maison de Quartier de Mons : 5, 8, 12, 15 juillet de 13h à 16h.

– Maison de Quartier de Nimy : 6, 13, 14 juillet 13h à 16h, 7 juillet 9h à 12h.

La récolte et la distribution de ces boîtes viendront compléter l’ensemble des mesures déjà mises en place par le CPAS durant le plan canicule :

– Le dispositif de veille téléphonique pour les personnes isolées : 065 88.22.25 ;

– Le renforcement des maraudes comprenant la distribution d’eau, de crème solaire, d’accessoires de protection.

L’intégralité des boîtes sera distribuée aux associations membres du Conseil Consultatif de Lutte contre l’isolement.