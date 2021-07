Minigolf, pétanque et jeux: les Jardins d’été vont bientôt commencer à Mons

Les bibliothèques communales de la Ville de Mons proposent de multiples activités offrant découverte, plaisir du jeu et lecture.

L’opération « Lire dans les parcs » est à nouveau renouvelée cette année durant les mois de juillet et août.

Le mardi au parc du Waux-Hall, le mercredi au Jardin suspendu et le jeudi au parc communal de Jemappes, de 14h à 18h. Un focus découverte de la nature vous y attend.

« Il était important pour nous d’offrir, à nouveau, l’occasion aux habitants du Grand Mons de passer des moments agréables, seuls ou accompagnés, en famille ou entre amis, dans un environnement exceptionnel. C’est aussi une manière sympa de faire découvrir autrement nos bibliothèques communales et de toucher un public qui n’a pas l’habitude de les fréquenter. S’adonner à la lecture est une vraie source de plaisir et d’enrichissement intellectuel, il est important de continuer à l’encourager et de proposer des activités connexes qui sortent des sentiers battus et qui la valorisent » explique Nicolas Martin, bourgmestre de la Ville de Mons.

L’échevine Catherine Houdart, en charge de la lecture publique, souligne également : « Après une période telle que nous l’avons connue, il nous parait essentiel de pouvoir offrir à nos concitoyens l’occasion de partager des moments de convivialité et des émotions communes. S’y adonner autour d’un bon livre, au cœur des plus beaux parcs de notre ville, constitue une excellente idée ! En famille, entre amis, venez donc à la rencontre de notre bibliobus et de ses innombrables richesses… ».

Retrouvez-les, sous le soleil ou à l’ombre des grands arbres, avec des stocks de livres et d’histoires pour tous les goûts et tous les âges

– Ateliers « La tête et les mains » avec Anne Van Eylen les 6,7 & 8 juillet

– Histoires d’eau avec l’asbl Classes d’Eau les 13, 14 & 15 juillet

– Art & Nature avec Caroline Picron de l’ASBL Réseau Nature les 10, 11 & 12 août

– Découverte nature du parc avec Antonio D’Arienzo, guide nature le 19 août

– Balade sensorielle à la découverte de la biodiversité en ville avec Yves Georges de la Cinse d’el Cruau les 17 & 18 août

– Contes de la Books Box avec Isabelle Colassin de Semences d’Art les 17, 18 & 19 août

– Ateliers « Philo Kids » avec Picardie Laïque les 24 & 26 août

Quand ?

Les mardis 6, 13 juillet et 3, 10, 17, 24 août 2021, de 14h à 18h au parc du Waux-Hall, avenue Reine Astrid à Mons

Les mercredis 7, 14 juillet et 4, 11, 18 août, de 14h à 18h au Jardin suspendu, 6 rue de la Boulangerie à Mons

Les jeudis 8, 15 juillet et 5, 12, 19, 26 août, de 14h à 18h au parc de Jemappes, 35 rue du Château Guillochain à Jemappes

Mais aussi

« Tous au jardin ! » de la bibliothèque de Jemappes. Retrouvez-les le samedi matin pour de petites activités à partager en famille.

– Le samedi 10/07 : La Bibliocyclette de Mélina

Depuis sa création, la Bibliocyclette collectionne les kilomètres au compteur et révèle aux enfants de nouvelles surprises lors de ses rencontres avec les jeunes amateurs de livres et de voyages contés. Parfois, elle devient même Babycyclette ! https ://labibliocyclette.com/

À 10h : La Babycyclette pour les 0-3 ans – Durée : 20 min

À 11h15 : Spectacle conté pour les 3 à 8 ans – Durée : 45 min

– Le samedi 17/07 : Les Histoires du vélo kamishibaï avec Sophie et Barbara

Un vélo, un butaï, des kamishibaï*, deux voix et le tour est joué !

* « Kamishibaï » signifie littéralement : « théâtre de papier ». C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un « butaï »(théâtre en bois), équipé de petits volets.

À 10h et 11h30 – à partir de 4 ans – Durée : 45 min

– Le samedi 14/08 : Atelier créatif Art & Nature avec Caroline Picron de l’ASBL Réseau Nature

Connaissez-vous le Tataki zomé ? Il s’agit d’une technique de martelage de feuilles qui consiste à fixer l’empreinte de végétaux sur un support.

À 10h – Tout public – Parents admis et indispensables pour accompagner les plus jeunes – Durée : 1h30

– Le samedi 21/08 : La Books Box d’Isabelle Collassin de Semences d’Art

De 10h à 12h30 – En continu – Tout public. http://semencesdart.be/

Réservation obligatoire uniquement par mail à l’adresse biblio.jemappes@ville.mons.be Nombre limité de spectateurs – Gratuit

Plus de détails ? Lire dans les parcs