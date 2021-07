Quaregnon met en place des interdictions pour le match Italie-Espagne de ce mardi

C’est déjà ce mardi soir que se déroulera la demi-finale de l’Euro 2020. Le match opposera l’Italie à l’Espagne. Pour éviter les débordements, le bourgmestre de Quaregnon, Damien Jenart, a pris une ordonnance de police.

L’objectif est bien sûr d’éviter les débordements.

Plusieurs mesures ont été prises dans l’ordonnance de police :

– Interdiction dès la fin du match Espagne-Italie DE VENDRE OU DE PROPOSER DES BOISSONS DANS DES VERRES OU BOUTEILLES EN VERRE. Cette interdiction est applicable aux débits de boissons, aux magasins de nuit et aux débits temporaires éventuellement autorisés situés dans le périmètre de la Grand-Place et de la rue de Monsville.

– Interdiction des rassemblements de plus de TROIS PERSONNES dans le périmètre de la Grand-Place au-delà de 1h30 du matin.

– Interdiction de détenir sur la voie publique toute boisson alcoolisée ou non DANS DES BOUTEILLES OU RÉCIPIENTS EN VERRE. L’usage en qualité de projectile pourrait être dommageable pour les personnes, les animaux et les biens.

« Le but est de pouvoir profiter de ces instants de partage en toute sécurité. N’oubliez pas non plus que le coronavirus circule toujours… Prenez donc bien soin de vous et de vos proches ! » souligne la commune de Quaregnon.

