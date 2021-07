Voici la liste des magasins ouverts au centre commercial des câbleries de Dour

Le projet de l’Espace C à Dour a débuté il y a dix ans. Au total, quelque 100 logements seront construits. 11 commerces sont déjà installés et prochainement, une brasserie et un espace de loisirs ouvriront leurs portes. Pour le bourgmestre Carlo Di Antonio, les anciennes câbleries sont un quartier qu’il fallait absolument réintégrer dans le centre de Dour.