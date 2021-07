Le commissariat mobile de la police de Mons-Quévy sera de sortie cet été

Le commissariat mobile de la zone de police Mons-Quévy au cœur de de la population pour plus de proximité !

Acquis depuis peu, le commissariat mobile, sera de sortie cet été…

Le commissariat mobile est un véhicule offrant les mêmes services qu’un bureau de police classique. En plus de ses deux espaces distincts destinés à l’accueil du citoyen, le véhicule est équipé de toute la technologie nécessaire à une digitalisation des informations.

Il permet aux policiers d’aller à la rencontre du citoyen au cœur des différentes entités, dans des endroits peu conventionnels : marchés hebdomadaires, places de village, brocantes et tous lieux propices au rassemblement de manière générale. Le policier est ainsi pleinement disponible pour le citoyen et ce, au plus près de chez lui !

Sortez vos agendas

Voici les dates et lieux de ses prochaines sorties :

- 09/07 de 8h30 à 13h00 au Marché de Mons

- 11/07 de 08h30 à 13h00 au Marché de Mons

- 12/07 de 17h00 à 20h00 sur la Place de Saint-Symphorien

- 14/07 de 13h00 à 16h00 sur la Place de Givry

- 20/07 de 08h00 à 11h00 au Marché de Cuesmes

- 22/07 de 17h00 à 20h00 sur la Place d’Obourg

- 24/07 de 09h00 à 12h00 sur la Place de Givry

- 26/07 de 09h00 à 11h00 sur la Place Dooms (Commune de Flénu)

Pas besoin de rendez-vous ! Il vous suffit de vous rendre sur place.

N’hésitez pas à consulter leur page Facebook : les sorties du commissariat mobile y seront publiées systématiquement.