Tennis: la Coupe de Borman snobée par les Hennuyers

Mattéo et Mathias Cujas. - C.L.

Considérée par tous les spécialistes comme l’équivalent des championnats de Belgique, la Coupe de Borman est accessible aux garçons et filles de 8 à 15 ans. En principe, les meilleurs talents hennuyers devaient pouvoir s’y mesurer dernièrement à Chapelle, mais ils n’étaient pas au rendez-vous et on peut le regretter.