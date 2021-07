Travaux sur le pont de chemin de fer à Cuesmes: rien de concret avant plusieurs mois

Ce mardi, en commission Mobilité de la Chambre, le député fédéral Eric Thiébaut a interrogé le ministre Georges Gilkinet afin de faire le point sur l’état de délabrement du pont du chemin de fer à Cuesmes, avenue Wauters. Le député l’a invité à accélérer la mise en œuvre des travaux de consolidation, qui est au point mort à ce jour...

Sur place, plus d’un an après la chute des premières pierres sur la voie, la patience des riverains est à bout. Malgré des appels répétés et notamment la mise en demeure de la Ville de Mons, rien ne bouge vraiment.

« Dans sa réponse, le ministre s’est montré malheureusement peu rassurant. Il s’est contenté d’indiquer que des études de faisabilité étaient toujours en cours et qu’Infrabel attendait les résultats de celles-ci, dans le second semestre de 2021, avant de désigner l’entreprise qui réaliserait les travaux », explique Eric Thiébaut.

Des barrières sont aujourd’hui installées pour empêcher les piétons de circuler aux abords du pont et les voitures de s'y garer.

Lire aussi Viaduc de Cuesmes: pas encore de budget ni de date pour les travaux

« Face au danger et la gêne occasionnée pour les riverains, je demande au Ministre de mettre la pression sur Infrabel afin que ces travaux de consolidation soient réalisés dans les plus brefs délais », ajoute le député.

La réponse du ministre

Dans sa réponse, le ministre Georges Gilkinet (Ecolo) a communiqué les éléments que lui avait transmis Infrabel. Les voici :

« En vue de déterminer le programme des travaux utiles, une étude complémentaire dans le domaine vibratoire ainsi qu'un scan 3D de l'ouvrage (en l'occurrence, le pont du chemin de fer de Cuesmes) ont été exécutés. Sur la base des conclusions techniques de ces analyses, attendues dans le courant du deuxième semestre de cette année, le gestionnaire de l'infrastructure pourra alors finaliser le dossier d'adjudication.

Entre-temps, l'ouvrage d'art reste sous surveillance. La situation est suivie avec une grande attention par Infrabel – et je l'en remercie ».