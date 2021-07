Les Belges qui ont voyagé en 2020 ont dépensé 26,3% de moins par rapport à 2019

Au cours de l'année 2020, marquée par la crise du coronavirus, les Belges ont effectué 11,4 millions de voyages, soit une baisse d'un peu moins de 50% par rapport à 2019, ressort-il d’une étude réalisée par Statbel.

Les Belges ont non seulement moins voyagé, mais aussi moins loin : la distance moyenne d'un voyage, 720 km, était inférieure de plus de 300 km à celle des années précédentes. 72% ont voyagé en voiture en 2020 et seulement 18% en avion, alors que les années précédentes la répartition fluctuait autour de 60% pour la voiture et de 30% pour l'avion.

Moins de la moitié de nos compatriotes (46%) ont effectué un voyage comportant au moins une nuitée. En 2019, ce chiffre était encore de 70%. 34% ont effectué un voyage à l’étranger (64% en 2019).

La principale raison de ne pas voyager était les recommandations des autorités publiques : 57% de nos compatriotes restés à la maison ont invoqué cette raison comme principale raison de ne pas voyager. Les raisons financières étaient importantes pour certains groupes de la population : les familles monoparentales (47%) et les chômeurs (40%) sont restés à la maison par manque d'argent.

En 2020, le nombre de voyages à l'étranger a diminué de 59% par rapport à l'année précédente et le nombre de nuitées a été divisé par deux. Les voyages en Belgique ont diminué de 20%, mais le nombre de nuitées dans notre pays n'a diminué que de 6,5%. Dans les Ardennes notamment, le nombre de nuitées a augmenté de 30% par rapport à 2019 (5,9 millions) : on observe un choix clair pour les voyages plus longs dans le Sud du pays.

Budget de voyage

Les Belges ont également dépensé beaucoup moins qu'en 2019 : les dépenses moyennes par voyage ont diminué de 150€, soit 26,3% de moins que l'année précédente. Les Belges ont consacré environ 24% du budget aux frais de transport, près de 41% aux frais d'hébergement et environ 24% aux repas. Environ 10% d’autres dépenses complètent le tableau.

Les dépenses moyennes par jour ont même été inférieures de 33% à celles de 2019 ; le Belge a dépensé 28€ de moins par jour.