Le piéton renversé sur la Grand-Route à Mons ce mercredi est décédé, il avait 95 ans

Le piéton, qui a été renversé sur la Grand-Route à Mons ce mercredi vers 18h, n’a pas survécu à ses blessures. Il est décédé. L’homme avait 95 ans. La conductrice ne l’a semble-t-il pas vu quand il a traversé la route sur le passage piéton.

Ce mercredi vers 18h, un grave accident est survenu sur la Grand-Route à Mons. Un piéton a été renversé par une voiture qui roulait vers Mons, à hauteur de la station-service Total, près du domaine des Comtes du Hainaut.

La victime, inconsciente à l’arrivée des secours, a été prise en charge par les ambulanciers de la zone Hainaut Centre. Malheureusement, le piéton n’a pas survécu à ses blessures. Il est décédé à l’hôpital, indique ce jeudi le parquet de Mons. Il s’agit d’un homme assez âgé, né en 1925.

Un manque d’attention

On en sait plus sur les circonstances du drame. Les vidéos des caméras de surveillance ont été analysées. Et les témoins de l’accident, qui étaient assez nombreux, ont également été interrogés. L’homme traversait sur le passage piéton quand il a été renversé. La conductrice ne l’a semble-t-il pas vu traverser la route. Elle a visiblement manqué d’attention, toujours selon le parquet de Mons.

Vu les circonstances de l’accident, l’automobiliste n’a pas été privée de liberté. Elle sera entendue ce vendredi par le parquet de Mons.