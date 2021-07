À la rue, Frank et sa maman, atteinte d’un cancer, dorment dans leur voiture à Mons

Depuis plus de deux semaines, Frank et sa maman Irène, qui souffre d’un cancer, dorment dans leur voiture. Ils ont été expulsés de leur maison quand elle a été déclarée insalubre. Les deux Montois expliquent ne pas avoir d’autre solution mais la Ville de Mons assure que Frank et sa maman de 73 ans ont refusé plusieurs propositions de relogement.

** * * ****** ******** ***** ***** ********** ** **** ** ** ***** ******* ** **** ************ ****** ******** *** ***** ******** *** ******* ***** ******** ********** *********** ****** ** *** **** *** ****** ** ***** *** ** **** ********** ** ** **** ******* ************* ************ * ******** ********** ***** ** **** **** * ****** ***** ** ** *** ********* *** ********** ** ******* ************ ******* ******* **** ** *** **** ******* **** *********** ******* ******** ******** **** ** *** ***** ************* ****** **** **** ******** ********************** *** **** ******* **** ** ***** * ***** ********** ****************** ******** ** ******** *********** ***** ****** **** ********* **** ********* ** * ******** **** ***** **** ***** ** **** ************* ** ***** ***** ******** ** ******* ***** ********* ** ********* **** ** ******* **** ***** ******** **** ** ******* ******* *** ***** ****** **** *** ***** *********************** **** ** ****** ***** ** ** ***** ****** ******* ****** ** ** **** **** **** ******** *********** **** ** ****** ******** ******* ************ ******** *** ******* ** ******** ** ****** ******** **** ** ******* *** ******* ** ************* ** ** ********* **** ******* ****** ** ***** **** *** **** ** ****** ** * **** ** ***** ** ** ***** *** *************** **** ** ************** *** **** ** ***** ***** ******* *** ** ***** ******* ****** ****** ** ***** ********************* **** **** **** *** *********** **** * *** ************* **** ** ******* *********** *** *********** ***** ********* ** **** **** ****** **** ****** ***************** ***** ** ** ***** *** ******* *** ********** **** ************ ****** ********* *** ****** ** ****** *** ******* *************** ** **** ******* ************ ******** **** * ******** ** ******** ** ** ****** ** ************* ** ******* **** ** ****** ******** **** ** **** ****** ** ***** **** ** ******** *** ******** ************* **** ****** *** ******** ******* ************ ** ********** **** *** ************************* ********** **** ******** *************** ** ******* ****** *** ** ******** *** ** **** ******** *** ******** ********** **** ** ***** ** ** *** ******* ***** * **** ** ******** ** ******* *********** ** ***** ***** ******* **** ********** **** **** ** ********* *** ****************** ** ************** * **** ******** ** ****** ** ***** ** ******** *** ********* ******* ********* ************** ******* ********** ******************* *** **** ******** ******* ** ***************** **** ***** ***** ******** ************ ****** ******* *** ****** ** ******** **** ****** ** ****** **** *** ************* ******* **** ** ** ********* ******* **** **** * ***************** *************** *** ***** ** **** * ***** **** ******* **** ***** ** ** ****** **** ** ********** ******* ** ******* *** ********* «Ils ont refusé six propositions de logement» ** ***** ** **** ***** *** ** **** ** ***** ******* *** ***** ** ** ***** ******* *********** ******** ** ** ***** ** **** *********** **** ***** **************** ********* ** ************ ** ** ***** ** ***** *********** *** ***** ***** ****** *** ** ******* ** ************ **** *********** **** ******** ** **** ******** * ***** *** ** ***** *** ******* ** ***** **************** ** ***** ****** *** *** ********* *** ***** ********* *** **** ******** ************ *** *** *** **** ********* ** ********* ******* **** *** ***** *** *** ********* *** *** ******** ********** **************** **** ** ******* *** ***** *** ********* **** ** *********** ******* ******** ******* ********** *** ** **** *** ***** ****** ** ***************