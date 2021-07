Demande d’allocations d’études: Infor Jeunes Mons vous aide dans vos démarches

Vous poursuivez des études et vous souhaitez demander des allocations d’études ? Vous avez des questions sur les conditions d’octroi ? Vous souhaitez obtenir de l’aide pour compéter le formulaire ? Infor Jeunes Mons organise des permanences spécifiques pour répondre à vos questions ou pour vous aider à l’introduction de votre demande.

Chaque année, Infor Jeunes Mons propose un service « Allocations d’études » de juillet à octobre. Conditions d’octroi, documents à fournir, bugs informatiques… Introduire une demande de bourse d’études est parfois un casse-tête pour certains étudiants ou leur famille.

« Afin qu’aucun jeune ne soit privé d’une bourse en raison d’une difficulté à introduire sa demande, nous nous mobilisons pour les accompagner dans cette démarche de A à Z : de la création du compte citoyen à la validation de la demande après l’avoir complétée avec le jeune ou ses parents. Nous disposons du matériel nécessaire à l’introduction du formulaire électronique : pc, lecteur de carte, scanner et imprimante. Des formulaires papier sont également mis à dispositions. Nous pouvons également répondre à toute question sur la thématique (conditions pédagogiques et financières, documents à fournir, etc) », nous communique l’équipe d’Infor Jeunes de Mons.

Les jeunes et/ou les parents qui souhaitent être accompagnés dans leur demande de bourse d’études peuvent se rendre à l’une des permanences, sans rendez-vous, du lundi au vendredi entre 12h et 17h. Des rendez-vous sont également possibles en matinée.

Infor Jeunes Mons.

En pratique :

Quand ?

Durant les heures de permanence, du lundi au vendredi de 12h à 17h, du 6 juillet 2021 au 31 octobre 2021

Où ?

Au Centre Infor Jeunes de Mons, rue des Tuileries, 7 à Mons

Plus d’infos ?

Pour plus d’informations ou pour prendre un rendez-vous, vous pouvez les contacter soit par mail à mons@inforjeunes.be ou par téléphone au 065/31.30.10. Site : www.inforjeunesmons.be