Pastis local, députée humoriste: les 5 infos insolites de la semaine à Mons-Borinage

Le premier ministre qui pèle des patates avec des scouts quévysiens, une députée qui se lance dans le one-woman show, un pastis montois... Cette première semaine de juillet a été marquée par des infos particulièrement insolites dans la région de Mons-Borinage. En voici quelques-unes.

1. Les scouts de Quévy ont pelé des patates avec Alexander De Croo

Notre Premier ministre Alexander De Croo a rendu visite à un camp scout installé à Faimes, dans la province de Liège, jeudi passé. Le but : observer l’application du protocole sanitaire dans les camps de jeunesse. L’occasion de mettre la main à la pâte puisque notre Premier ministre a fini par aider les éclaireurs (13e HD de Quévy) à peler les patates (photos) !

2. De la politique à un one-woman-show pour Joëlle Kapompole

Gros tournant dans la carrière de notre actuelle députée montoise, Joëlle Kapompole. Dans quelques mois, elle montera sur scène pour un one-woman-show à Quaregnon. Seule sur scène, elle parlera surtout de sa propre histoire, de son engagement et de ses combats politiques dans un spectacle avant tout intimiste. «Il y aura des passages drôles, mais pas que…», témoigne Joëlle Kapompole.

3. Un pastis made in... Mons !

Le célèbre chef montois Jean-Philippe Watteyne n’arrête jamais les nouveautés. Il vient en effet de lancer son propre pastis, baptisé, le «P’tit Djône» (le petit jaune rebaptisé à la sauce montoise). « Il est plus facilement buvable qu’un pastis classique. Il y a un chouette équilibre en bouche. On retrouve le côté anisé mais il y a aussi de l’amertume, de l’acidité et une belle longueur en bouche. », commente-t-il.

4. Le centre de Jemappes sous eau en quelques minutes

De fortes pluies se sont abattues sur la région cette semaine, et notamment à Jemappes ce jeudi en fin de journée. La pluie était tellement forte que les avaloirs n’ont pas su évacuer entièrement l’eau, provoquant une inondation de la chaussée. « Catastrophe » commentaient les passants et automobilistes contraints à rouler dans l’eau (témoignage de Frédéric qui a assisté à la scène).

5. Les carrières souterraines de la Malogne... illuminées

Non, la foudre ne s’est pas invitée sous terre ! Des photos impressionnantes ont été prises dans les carrières souterraines de la Malogne à Cuesmes où des faisceaux lumineux semblent danser. Voici l’explication. Pour rappel, l’ASBL Projet Malogne existe depuis un an et demi. L’équipe travaille depuis trois ans et demi sur ces carrières souterraines qui ne sont pas encore accessibles au public.