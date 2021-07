«Les Abattoirs en fête»: un événement musical et familial à ne pas manquer à Mons

La Fête au Beffroi investit le parc des anciens abattoirs et devient « les Abattoirs en fête » le samedi 17 juillet 2021. Un événement familial et musical dans un lieu qui se prête, on ne peut mieux, à la détente. Le jeune public sera également ravi puisque de nombreuses activités les attendent.

Ce sera l’occasion de profiter d’une journée d’été dans un lieu enchanteur et de découvrir, en famille, les talents de chez nous.

Au programme

Concerts dès 14h00 :

14h00 : Magic Wood - Spectacle musical jeunesse

16h00 : Halehan

16h45 : Sevan

18h00 : Grandgeorge & Stefy Rika

19h30 : Blanche

21h00 : Saule

22h30 : Suarez

00h00 : DJ set

Animations pour enfants :

Stands de grimages, présence du bibliobus, concerts, etc... de 12h à 18h.

Expositions accessibles au public de 12h à 18h :

TEXTILITÉS - Grande halle des anciens abattoirs de Mons - Entrée : 3€ / Gratuit - 6 ans

L’art textile n’est plus à envisager comme un produit fini mais plutôt comme un processus de pensée pluridirectionnel, « un nœud dont les fils se dévident à l’extérieur et se mêlent à d’autres fils issus d’autres nœuds. Autrement dit, le langage textile est une chose qui vit ».

BeCraft, avec le soutien de la Ville de Mons, consacre une exposition d’envergure à l’art textile belge. Le commissariat est assuré par Denise Biernaux, fondatrice et directrice des Drapiers, Centre d’art contemporain et de textile.

CÉCILE BERTRAND – Rétrospective - Galerie BeCraft - Étable des anciens abattoirs de Mons. Entrée libre.

Orfèvre du textile, Cécile Bertrand séduit par ses bijoux décalés et chaleureux. Un travail estimé tant pour le savoir-faire que pour l’engagement écologique qu’il reflète. « Marre des dictats des saisons, de cette mode « kleenex » où l’on gaspille sans arrêt », nous revendique-t-elle à travers ses bijoux, véritables contre-pieds du bijou classique qu’elle détourne avec maîtrise et subtilité. Constituées de rebus de cravates, de soies et de matières chinées dans les brocantes et autres endroits gardés secrets, les parures de Cécile Bertrand imposent leurs couleurs franches ou délicates au travers de volumes généreux et arrondis.

