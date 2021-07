Mons-Borinage: toutes les infos sur le test à réaliser avant un départ en vacances

A partir de ce 12 juillet, les citoyens et les patients pourront se soumettre à un test antigénique rapide dans plus de 1000 pharmacies en Belgique. Cela allègera la charge de travail des centres de testing, des médecins généralistes et des laboratoires. De nombreux voyageurs doivent en effet être testés avant de partir en vacances. De plus, il sera possible de se faire tester auprès des mêmes pharmaciens pour pouvoir accéder à un grand festival ou évènement.