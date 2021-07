Haouach: des infos au gouvernement sur de potentiels liens avec les Frères musulmans

Le Premier ministre Alexander De Croo a sorti un « carton jaune » contre Ishane Haouach, la nouvelle commissaire du gouvernement à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, après des propos très ambigus sur la neutralité. Il a aussi rappelé le principe fondamental de la séparation entre l’État et l’Église. Mais la commissaire choisie par Ecolo pourra-t-elle poursuivre sa mission, importante, en étant sous surveillance et en sursis permanent ? Pas sûr…

En cette période de pandémie, d’incertitude sociale et de crise économique profonde, la Belgique ne peut se permettre des crises à répétition sur la désignation d’une commissaire au gouvernement. C’est pourtant dans cette situation surréaliste, voire carrément kafkaïenne, que se trouve le gouvernement fédéral depuis qu’Écolo a choisi Ishane Haouach, jeune femme portant le voile, pour le représenter à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

Hier, en adressant un carton jaune à sa commissaire et en obligeant la secrétaire d’État Sarah Schlitz à un sévère rétropédalage, Alexander De Croo a voulu mettre un terme à la polémique.

C’est que depuis quelques jours, la Flandre a découvert avec stupéfaction les propos très ambigus d’Ishane Haouach sur la neutralité. Et pour les partis flamands de la majorité Vivaldi, il était impératif d’éteindre très vite cet incendie, qui pourrait offrir une voie royale à la N-VA et au Belang.

Cet avertissement sévère sera-t-il suffisant pour ramener de la sérénité dans la majorité ? Pas sûr. Car désormais, le doute s’est insinué et on voit mal comment Ishane Haouach pourra continuer son mandat après un recadrage aussi dur. Le mieux, pour la majorité, pour Écolo et surtout pour Ishane Haouach elle-même, serait de changer le casting.

Car il faut bien reconnaître que malgré le beau CV et l’intelligence de la commissaire, sa candidature a été mal préparée et mal gérée. Or, le combat pour l’égalité femmes-hommes est central dans notre société et mérite d’être porté par des personnes crédibles qui peuvent s’exprimer sans être sous tutelle et en sursis permanent.