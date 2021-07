Emmanuel André: «C’est le début d’une croissance exponentielle»

Entre le 30 juin et le 5 juillet, 697 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 82 % par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour samedi matin. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.093.700 cas d’infection au coronavirus ont été diagnostiqués.

Les provinces les plus touchées par l’augmentation des contaminations sont le Luxembourg (+150 %), la Flandre occidentale (+147 %) et le Brabant wallon (+146 %). Plus aucune province ne connaît actuellement une baisse des nouveaux cas.

Entre le 3 et le 9 juillet, il y a eu en moyenne 17,6 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 10 % par rapport à la période de référence précédente. Au total, 240 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 93 patients traités en soins intensifs.

Emmanuel André a réagi brièvement concernant la situation épidémiologique en Belgique sur son compte Twitter. « Le nombre d’infections s’envole. Chaque personne infectée en infecte près de deux aujourd’hui. C’est le début d’une croissance exponentielle, qui mènera si elle n’est pas maîtrisée à temps, à une augmentation bien réelle des hospitalisations », écrit l’ancien porte-parole de la lutte contre le Covid-19, graphique à l’appui.