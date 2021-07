Coronavirus: voici les symptômes du variant Delta, ils sont un peu différents…

C’est désormais le variant principal en circulation dans une bonne partie de l’Europe. Et comme les symptômes du variant Delta du Covid-19 ressemblent au début à ceux de maladies bénignes, certains ne le repèrent pas assez vite. Voici les symptômes qui doivent vous alerter.

Le variant Delta (ex-indien) est deux fois plus contagieux que les autres souches du Covid-19. Et les spécialistes alertent sur des symptômes qui pourraient facilement être confondus avec ceux d’un mauvais rhume, comme l’écrit La Voix du Nord.

Avant, la toux, la fièvre et la perte d’odorat étaient les symptômes dominants. Avec Delta, certains sont similaires comme le mal de tête, le mal de gorge, un écoulement nasal… mais des signes comme des douleurs musculaires ou une diarrhée sont apparus et sont aussi considérés comme les principaux troubles.

Ils ont été observés dans le cadre de l’étude « Zoe Covid », qui s’appuie sur l’application du même nom. Cette initiative à but non lucratif a été lancée fin mars 2020 pour soutenir la recherche scientifique sur le Covid-19. Elle est considérée comme la plus grande étude menée jusqu’à maintenant sur le Covid-19 et les données sont analysées par le King’s Collège de Londres.

Surtout mal au crâne

Selon les résultats, le premier symptôme du variant Delta serait le mal de tête, suivi d’un mal de gorge, d’un écoulement nasal et de la fièvre. La toux semblerait être le cinquième symptôme le plus courant lors d’une contamination. En revanche, la perte de l’odorat n’apparaît pas dans le top 10 des symptômes les plus fréquents.