Les déclarations d’un médecin allemand, Peter Heinz, président de l’Association des médecins de l’assurance maladie de Rhénanie, sont reprises dans toute la presse chez nos voisins. Pour ce docteur, les personnes non vaccinées ne devraient plus être autorisées à voyager et devraient être concernées par des mesures plus strictes que les gens vaccinés.

« Ceux qui n’ont pas été vaccinés ne devraient pas avoir la liberté d’enlever leur masque, qu’ils ne soient pas autorisés à aller au stade, à la piscine ou faire leurs courses au supermarché sans masque, », explique-t-il au Rhein-Zeitung, un journal allemand. « Et on ne devrait plus autoriser les personnes non vaccinées ainsi que celles n’ayant reçu qu’une seule dose à partir en vacances. Les personnes non vaccinées ne devraient plus être autorisées à voyager ».

Il poursuit : « Se tester ne protège pas. Par exemple, quiconque se rend sur une île avec un test PCR négatif peut très bien y être infecté, rentrer chez lui et ramener le virus ».

Les personnes non-vaccinées devraient, pour ce médecin, avoir moins de libertés que les autres. « Il faut dire aux gens : ‘Sans vaccination, il n’y a pas de libertés’. Sans cette pression, nous ne parviendrons pas à convaincre les gens de se faire vacciner. Les personnes non vaccinées sont un danger pour la société et ne devraient donc pas bénéficier des mêmes libertés que les personnes vaccinées ».

Évidemment, ses propos sont repris dans toute la presse allemande.