Le jazz s’invite à Mons le week-end prochain

« La Caravane du Jazz » s’installera le dimanche 18 juillet au Ballodrome de Villers-Saint-Ghlislain. Au programme : du jazz et du cinéma avec Alain Cupper et Hervé Caparros, Belgian Gypsy Swing et

Une caravane pas comme les autres débarque pour un seul petit jour le week-end prochain à Mons. C’est dans le Ballodrome de Villers-Saint-Ghislain qui accueillera les trois spectacles en plein air prévus par « la Caravane de Jazz », qui propose un moment convivial sur des notes jazzies.

Trois spectacles

L’après-midi commence à 15h avec Alain Cupper et Hervé Caparros. leur but : mettre en lumière le lien entre le jazz et le cinéma, qui sont nés à la même époque et ont souvent entretenu des rapports étroits. Depuis « Jazz Singer » le premier film parlant, leurs chemins se sont régulièrement croisés. « Le saxophoniste Belge Alain Cupper et le guitariste corse Hervé Caparros revisitent quelques grands thèmes de musique de film qu’ils adaptent, font swinguer et utilisent comme tremplin pour l’improvisation. Le duo emmène l’auditeur dans un jeu de pistes où se croisent images et Blue notes. Le cinéma aime le Jazz et le Jazz s’approprie le cinéma », décrit l’évènement.

A 16h30, la caravane vous propose un voyage au cœur de la Soul Music avec Didier Likeng et Philippe Ekoka. Ce projet musical en toute intimité, a été initié depuis quelques années par Didier Likeng accompagné de Philippe Ekoka au piano. Ils revisitent quelques standards du Rythm & Blues et de la Soul Music afro américaine avec des influences de l’African Folk Songs. « Un voyage musical qui nous plonge dans les années 60 aux années 90 entre Soul, Pop, Blues & Funk. »

Enfin à 18h, vous découvrirez Belgian Gypsy Swing avec Mario Cavaliere, René De Smaele, Jean-Louis Rassinfosse et Fred Guédon Il sont décrits comme ceci : « Quand une bande de vieux briscards partagent leur passion de la musique de Django Reinhardt, de Louis Armstrong, du Swing et de la musique des années 30, les pieds s'agitent et les visages s'illuminent, tant sur scène que dans le public »

La journée est gratuite mais demande toute de même une réservation. Pour ce faire, il suffit de réserver un des 3 spectacles via le site.