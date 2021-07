Trottinettes, hoverboards… faites attention, rappelle la police des Hauts-Pays

Les trottinettes, monoroues et skateboards électriques, les hoverboards, ou encore les gyropodes, sont de plus en plus nombreux dans la circulation. 13% des Wallons utilisent désormais un tel engin de déplacement. Et ce chiffre augmente chaque année. Mais attention, il y a des règles à respecter. La police des Hauts-Pays tient à mettre les choses au point.

*** ******** ****** **** ** ********* **** ** **** ** **** ********* ** ***** ********* * ****** *********** *** ******* **** ********** ** * * *** ******* ** ********** ** ****** *** *********** ** **** ** **** ******* *********** ** *** *********** **** ** ****** ** ********** *********** ******* ******* ********** *** ** ** **** ****** *** ********* ** ***** *** ******** ******************** *** **** ***** ******** ******* ** **** ** ***** ************** ** **** ****** ** *** ******* ****** ** ***** ** ** ****** *********** ******* **** ***** *********** ***** ******** **** ***** **** ******** *** ** ******** ** ********* *** *** ******** **** ********* ** **** ****** ******** ** ** ******* ** ** ****** ***** ******* **** ***** *********** ***** ********* **** ***** ********* *** ****** ********** **** ****** ******* ** **** ****** ******** **** ***** ********* *** **** ********* ************* ***** ****** ***** ***** ********* ** ** ******* *** ** ** ***** *** *** ****** ******* **** *** ** ********* ** **** ******* *** * ********** **** ** ******* *** ********** ** ***** ** ***** **** ***** **** *** ******* ** **** ** ****** ******* *** ************ **** ** *** ********* ************ ** ****** ********* ******* ** ***** ******** ** *** ** ***** ** ************* ************* ***** *********** ********* ***** *** **** ** *** ************ **************** ** **** ****** ** **** *************** *** ******** *********** **** ***** ********** ** ***** *** ****** ***************** *********** ** ****** *** ********** **** *********