Basket: Ajdin Penava à Mons-Hainaut jusqu’en 2022-23

Le poste 4 bosnien Ajdin Penava, 24 ans, a prolongé pour deux ans à Mons-Hainaut.

« Nous avions déjà trouvé un accord verbal pour 2021-22 », explique Thierry Wilquin. « Mais dans la mesure où il a été performant lors de la campagne écoulée, et aussi parce qu’il se plaît chez nous, nous avons décidé d’aller plus loin dans la collaboration. Cela nous permet de travailler dans la continuité ». Le Bosnien a donc paraphé un nouveau contrat pour la saison prochaine, avec une option pour l’exercice 2022-23.

Arrivé voici un an à la Diamonte mons.arena, il avait alors 23 ans, Ajdin Penava a tourné à 7.1 points et 3.9 rebonds en 14 minutes de jeu par rencontre. « Quand il nous avait rejoints, il s’agissait d’un pari », admet le manager montois. « Nous savions qu’Ajdin avait du talent, mais il était resté pratiquement deux ans en Espagne sans jouer. Il a répondu aux attentes, si bien que la saison 2020-21 est sa première réelle campagne professionnelle. Et il a encore une belle marge de progression ».

Reprise programmée le 9 août

Très en vue lors du défunt championnat, l’effectif montois a déjà dû laisser filer Jabril Durham et Anthony Lambot. D’autres pourraient suivre… « Dès qu’une équipe signe des résultats, dans sa Ligue et surtout sur la scène européenne, ses joueurs attirent l’attention. C’est de bonne guerre. Pour l’heure, nous cherchons encore trois ou quatre renforts ». La reprise est prévue le lundi 9 août, avec deux jours de tests physiques et médicaux.