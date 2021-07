En 2021, 141 victimes de violences intrafamiliales ont dû être mises à l’abri à Mons

Depuis le début de cette année 2021, ce ne sont pas moins de 141 victimes (85 femmes et 56 enfants) qui ont été mises à l’abri au sein de la structure gérée par le CPAS de la Ville de Mons. Le service « Violences IntraFamiliales » (VIF) propose une aide précieuse aux victimes de violences domestiques.

« Les violences intrafamiliales sont un véritable fléau pour notre société. Elles touchent de trop nombreuses personnes et sont traumatisantes, non seulement pour les victimes mais aussi pour leurs enfants. Afin de leur venir en aide, le CPAS de la Ville de Mons a mis en place ce service essentiel. Plus que jamais, nous voulons être aux côtés des gens qui souffrent et se retrouvent dans des situations dramatiques », précise Nicolas Martin , Bourgmestre de la Ville de Mons.

Des logements sécurisés

Le service de Violences IntraFamiliales (VIF) met des logements sécurisés à la disposition des victimes et ce, 24h/24, pour une durée minimale de 15 jours. Durant cette période, une solution d’hébergement à plus long terme est recherchée et le service entame toutes les démarches nécessaires à la régularisation de la situation sociale et administrative de l’hébergée. Un accompagnement psycho-socio-éducatif est aussi proposé tant à la femme hébergée qu’à ses enfants.

« On le constate dans toutes les grandes villes du pays, le nombre de victimes de violences domestiques ne cesse d’augmenter chaque année. À Mons, nous mettons tout en place pour faire connaître notre service de Violence Intra Familiale auprès des victimes et les protéger de leurs agresseurs », explique Marie Meunier, Présidente du CPAS de la Ville de Mons.

500.000 € investis

Le 24 mars 2021, cette dernière annonçait l’approbation par le Conseil de l’Action Sociale du projet de rénovation du VIF de Mons.

« Pour rappel, 500.000€ sont dédiés à la rénovation et l’agrandissement de notre structure d’accueil dans le but de pouvoir prendre en charge un nombre plus important de victimes et leur permettre de se reconstruire rapidement, le tout dans des conditions optimales », précise Marie Meunier .

Si vous êtes une victime ou que vous connaissez une personne en difficulté, contactez le VIF au 065/39 72 70 ou via violences.intrafamiliales@cpas.mons.be, une équipe est toujours à votre écoute.