L’ensemble de la Wallonie et de Bruxelles placés en alerte jaune jusqu'à vendredi

Ce mardi, des fortes pluies sont prévues à partir de l’est qui pourront être localement orageuses. Dans l’ouest les quantités de pluie seront moins importantes, rapporte l’Institut royal météorologique (IRM). L’ensemble de la Wallonie, Bruxelles, le Limbourg et le Brabant flamand placés en alerte jaune jusqu'à vendredi

Sur l’extrême ouest du pays et au littoral, le temps pourrait rester généralement sec, mais le ciel restera couvert ce mardi. Les maxima se situeront entre 17 et 20 degrés. Le vent sera faible et plus tard modéré de nord à nord-est et sera parfois assez fort en bord de mer.

Ce soir et cette nuit, nous prévoyons encore beaucoup de pluie ou d’averses sur l’est et sur la partie centrale du pays. Surtout dans l’est on pourrait entendre gronder le tonnerre. Sur l’ouest, le temps restera vraisemblablement nettement plus sec. Les minima oscilleront entre 14 et 17 degrés sous un vent modéré de nord-ouest. A la côte, il sera assez fort à fort de nord à nord-ouest.

Mercredi, le temps restera très nuageux et variable avec parfois de la pluie ou des averses. Surtout dans l’après-midi et dans le sud-est on peut s’attendre à des averses orageuses avec beaucoup de précipitations. Au littoral, le temps restera généralement sec et graduellement dans le nord-ouest le temps deviendra plus sec. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Ardenne et 22 degrés en Campine. Vent généralement modéré ou à la mer parfois assez fort de nord à nord-ouest.

Jeudi, il fera encore très nuageux sur la moitié est avec de la pluie parfois soutenue et un risque d’orage. Sur l’ouest, le temps restera pratiquement sec avec, en cours de journée davantage de soleil. Les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés sous un vent modéré à parfois assez fort, et la côte assez fort à fort, de nord à nord-ouest.

Vendredi, le ciel sera d’abord très nuageux partout avec, sur l’est du pays, encore des périodes de pluie ou des averses. Sur l’ouest, le temps restera sec avec, en cours de journée, des éclaircies devenant de plus en plus larges. Maxima entre 18 et 23 degrés sous un vent modéré et à la cote assez fort de secteur nord. L’alerte jaune devrait être levée vendredi à 2h du matin.