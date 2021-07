Le professeur montois Pagano sort un ouvrage pour vulgariser les finances publiques

Quelle influence les crises exercent-elles sur les dépenses et les budgets publics ? Quel risque la remontée éventuelle des taux d’intérêt fait-elle courir à l’État belge ? Comment l’État belge gère-t-il ses emprunts ? Autant de questions souvent difficiles à aborder pour ceux qui ne sont pas des spécialistes. Le professeur de l’UMons, G. Pagano, vient de sortir un ouvrage sur la question.

J. Pagano - UMons

Le professeur Joseph Pagano, de la Faculté Warocqué d’Economie et de Gestion, a fonctionné par questions-clés. 45 questions-clés sont ainsi abordées de manière pédagogue. L’ouvrage, intitulé « Finances publiques. La Belgique fédérale dans l’Europe », publié aux Editions de l’Université Ouverte, est préfacé par Elio Di Rupo, Ministre-Président du gouvernement de la Wallonie.

Pour ceux qui veulent se pencher sur la question. - UMons

Le Prof. Pagano a souhaité que « son livre « parle » aux spécialistes du domaine tout en restant à la portée des non-initiés ». L’auteur a ainsi sélectionné les questions les plus fréquentes dans tous les débats consacrés aux finances publiques pour les traiter de manière accessible et ainsi permettre au lecteur d’y voir plus clair sur ces enjeux.

« Ce livre a pour objectif d’aider les personnes intéressées à comprendre les enjeux des finances publiques contemporaines en Belgique, à travers les trois aspects qui les déterminent », expliquent l’auteur et sa maison d’édition. Ces finances restent forcément liées au déficit et à la question de la dette, au fédéralisme et à l’Union européenne.