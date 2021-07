Coens estime que le personnel soignant devrait être obligé de se faire vacciner

Le président du CD&V, Joachim Coens, ainsi que le ministre de la Sané Frank Vandenbroucke estiment que le personnel des soins de santé devrait être obligé de se faire vacciner. Les ministres de la Santé discuteront de la question, mercredi, en Conférence Interministérielle. De contacts pris mardi dans l’entourage de certains d’entre eux, il apparaît que le sujet n’est pas tabou.

Le débat est relancé à ce sujet en Belgique, en raison des signes de reprise des contaminations en particulier par le variant Delta particulièrement contagieux, au lendemain de la décision de la France d’imposer la vaccination de l’ensemble du personnel soignant. Les syndicats du secteur des soins de santé s’opposent à une obligation et plaident surtout en faveur d’efforts accrus pour convaincre le personnel de santé de se faire vacciner.

Pour le commissaire Corona, Pedro Facon, il est nécessaire d’avoir un débat politique sur la vaccination obligatoire.

La semaine dernière, le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, s’est déclaré en faveur d’une obligation, tout en soulignant la nécessité d’un accord social.

Le ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) et son collègue flamand Wouter Beke (CD&V) n’ont jusqu’ici pas plaidé pour une obligation. M. Vandenbroucke a déclaré la semaine dernière au cours de l’émission Terzake qu’il faudrait des mois avant qu’une telle mesure soit transformée en règle légale. En outre, selon lui, il n’est pas question de « lancer des poursuites pour les 2 % du personnel d’un hôpital dont le taux de vaccination est de 98 % qui ne sont pas vaccinés ». Le ministre flamand Beke, a jusqu’à présent toujours préféré l’option consistant à « informer et sensibiliser », une approche qui, selon lui, se traduit également par un taux de vaccination élevé en Flandre.

Mais malgré le succès de cette campagne de vaccination, Joachim Coens, président du CD&V, estime que l’objectif doit désormais être de parvenir à une vaccination la plus complète possible. Sur Twitter, le président du CD&V a ainsi indiqué : « notre campagne de vaccination est un méga succès. Maintenant, nous devons atteindre les 100 %. En particulier dans le domaine des soins de santé, nous devons vacciner toutes les personnes qui sont médicalement aptes à le faire, si nécessaire de manière obligatoire. »

« Si convaincre n’est plus possible, il faut obliger »

Le ministre de la Santé Frank Vandenvroucke a annoncé au micro de la VRT que s’il n’était plus possible de convaincre les derniers soignants non-vaccinés de le faire, il faudrait les obliger. « J’entends encore des histoires de gens mal informés. Il faut travailler avec un plan par étapes dans lequel on construit systématiquement et dans lequel une vaccination du personnel soignant devient la norme. La persuasion fonctionne toujours, mais si cela ne se fait pas tout seul, alors vous devez travailler avec une obligation et je pense que nous devons nous y préparer », a déclaré Frank Vandenbroucke.

Demain, le ministre de la Santé présentera son plan, étape par étape, lors de la conférence interministérielle entre ministres de la Santé. Il mettra l’accent sur la poursuite de la sensibilisation.