Attention si vous êtes allés faire vos courses chez Colruyt: avertissement (photo)

Colruyt, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), a décidé mardi de retirer de la vente et de rappeller auprès des consommateurs son « Salame Cotto » en raison de la détection de listeria lors de contrôles microbiologiques chez le fournisseur.

Les lots concernés portent le numéro 24952 et des dates limite de consommation au 22/07, 26/07, 05/08, 09/08, 20/08 et 27/08/2021. Ce produit a été vendu entre le 26 mai et le 13 juillet 2021 dans les magasins Colruyt belges et grand-ducaux.

Colruyt demande aux clients ayant acheté cet article de ne pas le consommer et de le rapporter au point de vente, où il leur sera remboursé. La chaîne de grandes surfaces invite les clients ayant déjà consommé le produit à consulter un médecin s’ils ressentent l’un des symptômes suivant : nausées et vomissements, douleurs abdominales, diarrhée ou constipation, maux de tête et fièvre permanente.

Toute personne souhaitant obtenir des informations supplémentaires peut contacter le 0800/99.124.