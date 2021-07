Révolte à Cuba: Yusett, une Cubaine d’Hensies, n’a plus de nouvelles de ses proches…

14/07 22:00 → 16/07 00:00

La zone de pluie très active à caractère d'occlusion se décale graduellement vers l'ouest mais provoquera encore de fortes pluies sur le (sud)est du pays cette nuit. De mercredi 20h à jeudi 20h, les cumuls pourront encore atteindre dans les provinces suivantes : Liège: 20- 50 mm Luxembourg: 20-40 mm Limbourg: 15-40 mm Anvers: 5-50 mm Brabant Flamand et Wallon: 5-60 mm Namur 20-70 mm Hainaut: 2-30 mm, principalement l'est Les pluies les plus intenses concerneront d'abord l'ouest des provinces de Limbourg et de Liège. Elles se propageront ensuite sur l'est des provinces d'Anvers et des deux Brabants.