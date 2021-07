A Liège et Luxembourg, les gouverneurs appellent à éviter tout déplacement

Au vu de la situation d’urgence due aux précipitations intenses qui s’abattent sur le sud du pays, les gouverneurs des provinces de Liège et Luxembourg appellent jeudi à éviter tout déplacement inutile.

Dans les deux provinces, les conditions restent très difficiles. De nombreuses routes sont fermées ou impraticables. « Il convient de donner la priorité absolue aux déplacements des services de secours et d’intervention, qui effectuent encore des opérations de sauvetage », précise la gouverneure faisant fonction de la province de Liège, Catherine Delcourt. Elle appelle la population à privilégier le télétravail dans la mesure du possible.

Dans la province de Luxembourg, la région de l’Ourthe et de la Famenne sont très durement touchées. « Des évacuations sont encore en cours ce jeudi matin », indique le gouverneur Xavier Derenne. « Nous demandons avec insistance à la population de ne pas se déplacer. Restez chez vous », ajoute-t-il.

Le niveau d’eau continue à augmenter rapidement sur la Chiers, en alerte crue. La plus grande prudence doit donc être de mise pour tous les habitants des communes du sud de la province. Les risques concernent particulièrement Aubange, Messancy, Rouvroy et Virton, selon la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.

« Tous les services de secours et d’intervention sont sur le terrain », assure le gouverneur de la province de Luxembourg. « Ils font le maximum pour venir en aide aux sinistrés, mais sont contraints de travailler en fonction de priorités. Comme mercredi, n’utilisez le 112 que pour les urgences vitales. Le 1722 est toujours accessible », conclut-il.