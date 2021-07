Inondations: les jeunes cdH de Mons lancent une récolte pour les sinistrés de Liège

Une nuit cauchemardesque. Durant les dernières heures, les appels à l’aide n’ont cessé d’affluer de la part de personnes coincées chez elles, du premier étage jusqu’au grenier, dans leur habitation envahie par les eaux à Vaux-sous-Chèvremont et Trooz. Mais la situation est également dramatique ailleurs, notamment à Chênée et du côté d’Aywaille où il y aurait un décès à déplorer. À Liège, par ailleurs, la Meuse pourrait déborder vers midi. Trooz, Chaudfontaine, Aywaille, Liège, Esneux, Soumagne ou encore la Basse-Meuse : le point complet ici.

À Chaudfontaine, quelque 1800 personnes devaient être évacuées des zones sinistrées. Et ils sont énormément à toujours patienter dans des conditions parfois dramatique.

Durant toute la nuit passée, les appels à l’aide, déchirants, n’ont pas cessé. Tantôt venant de famille coincée au 1er étage de leur habitation, dans leur grenier… Et qui imploraient qu’on vienne les chercher. Mais également d’énormément de personnes n’ayant plus de nouvelles de leurs proches privés d’électricité, de téléphone, et dont on ne sait absolument pas dans quelle situation elles se trouvent.

Le bilan est déjà trop lourd : un jeune homme de 22 ans a été découvert sans vie du côté d’Eupen. Un décès est également signalé à Aywaille. Il s’agit d’un homme que l’on a retrouvé sans vie dans la cave de son habitation.

On craint évidemment le pire : combien de personnes ont disparu ? Les prochaines heures seront cruciales…

Sauvetages en cours

Heureusement, les pompiers de Liège ont entrepris des opérations de sauvetage durant cette nuit. « La phase nationale a été déclenchée cette nuit. Des pompiers de toute la Belgique ont commencé à arriver la nuit pour aider nos pompiers et ceux de la zone 4 »

Un équipage de huit pompiers d’Anvers est en effet parti porter assistance à la province de Liège, gravement touchée par les inondations. Parmi eux, cinq plongeurs avec des bateaux et des équipements de sauvetage, qui aideront l’armée à évacuer des personnes de leurs maisons ou à localiser des personnes disparues si nécessaire.

Selon les pompiers d’Anvers, cette assistance n’a aucune incidence sur leurs propres opérations, car les employés en question n’étaient pas censés travailler mais se sont portés volontaires. « Nous restons vigilants dans notre propre région, mais au vu de la situation actuelle, c’est en Campine qu’il va continuer à pleuvoir beaucoup dans notre province », ont-ils déclaré.

► 40 sapeurs-pompiers français avec un hélicoptère « Dragon » arrivent

La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises française indique ce jeudi qu’elle envoie en renfort en province de Liège 40 sapeurs-pompiers ainsi qu’un hélicoptère d’intervention.

Dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l’Union Européenne, la Direction de la Sécurité Civile française indique ce jeudi que « 40 sapeurs-pompiers partent en Belgique dans la province de Liège touchée par de fortes inondations. Un Dragon (hélicoptère d’intervention appartennant à la Sécurité civile, ndlr) avec à son bord est aussi engagé. »

Vaux-sous-Chèvremont et Chaudfontaine

Les images font froid dans le dos. À Vaux-sous-Chèvremont, la rue principale, la rue du Général Jacques s’est transformée en rivière déchaînée, impossible à traverser hier et la nuit passée. Le courant semble s’être légèrement calmé ce jeudi matin, ce qui va certainement permettre aux secours d’intervenir, ce qui leur était impossible hier au regard des conditions dantesques. L’armée éprouvait toutes les difficultés à intervenir. Des hélicoptères ? Il en a été question mais les conditions climatiques les empêchait de voler.

► Appel à l’aide

La commune de Chaudfontaine lance un nouvel appel à l’aide ! « Recherche bateaux à moteur. Type Zodiac. Véhicule et personnes assurées. Transport du bateau assuré. Rémunération prévue. Des vies sont en jeu ». Toutes personnes en possession d’un tel bien et susceptibles d’aider sont invitées à contacter LAURENT GRAVA au 0493/25 44 73.

► Daniel Bacquelaine : « La décrue ne devrait pas arriver avant ce soir »

À Chaudfontaine, la situation est encore critique ce jeudi matin avec des eaux qui atteignent jusqu’à 1m80 voir 2 mètres dans certaines zones comme Vaux-sous-Chèvremont.

« Durant la nuit, les évacuations des personnes les plus en danger qui encouraient un risque vital se sont prolongées. Ce matin, les évacuations ont repris en barque. La priorité est donnée aux personnes qui encourent un risque physique », explique le bourgmestre calidifontain, Daniel Bacquelaine.

Pour l’heure, à plusieurs endroits de l’entité, seuls les moyens nautiques peuvent être employés pour venir en aide à la population. « La force du courant et la hauteur de l’eau ne permettent pas aux engins motorisés de se rendre sur place », précise le bourgmestre.

Il n’est pas encore temps de parler bilan, mais la commune ne compte pour l’heure aucune perte humaine. « Jusqu’à présent, nous n’enregistrons aucun décès et aucune disparition, mais nous devons attendre pour le bilan. La décrue ne devrait pas arriver avant ce soir, voire demain matin », ajoute Daniel Bacquelaine.

Pour l’heure, la commune est privée d’électricité et le réseau téléphonique est très perturbé. La situation est telle que le centre de crise a été déplacé.

Trooz

La situation est critique sur la commune de Trooz et ne va pas vers un mieux puisque l’eau continue à monter. Une situation sans précédent à laquelle les autorités ne s’attendaient pas à faire face.

« L’intensité de ces inondations n’avait pas été annoncée de cette façon, explique le bourgmestre de Trooz. Mercredi, quand j’ai appris dans la presse que le pire restait à venir, j’ai directement contacté les autorités pour obtenir de l’aide de l’armée qui n’a commencé à travailler sur notre zone que vers 22 heures. Ils sont parvenus à évacuer une trentaine de personnes et à 4 heures du matin, ils ont dû stopper les évacuations parce que le bateau ne cessait de se retourner à cause de la force du courant. Ce matin, de nombreux pompiers et l’armée ont repris les évacuations sur la commune, mais le courant est toujours très fort et je viens d’apprendre que le bateau vient de se retourner une nouvelle fois ».

La situation est catastrophique comme en témoigne le bourgmestre qui se sent impuissant face à la catastrophe. « Je n’arrête pas d’appeler les ministres, le commissaire d’arrondissement pour qu’on nous envoie de l’aide. J’ai eu des nouvelles d’une famille avec deux enfants bloqués à l’étage de leur habitation avec de l’eau jusque-là taille. Ils envisageaient de casser les fenêtres pour partir à la nage, malgré le torrent. J’ai appris également que des personnes avaient passé une partie de la nuit debout sur une table et qu’une dame âgée qui vit dans un bungalow avait hier de l’eau jusque-là taille. Ce sont des personnes dont on a plus de nouvelle c’est terrible. J’ai passé une partie de la nuit à pleurer ce sont des amis la famille et nous n’avons plus de nouvelles de ces personnes », indique Fabien Beltran.

C’est toute la vallée de la Vesdre au départ de Chênée et jusqu’à Nessonvaux qui est sous les eaux. Parfois avec plusieurs mètres dans les habitations. Courage.

► Chênée

La Meuse pourrait déborder : Liège en alerte

À Liège également, la situation est tendue. La Meuse pourrait en effet également déborder. On retient son souffle pour le moment au pont-barrage de l’Île Monsin. Les eaux montent toujours et le pic est attendu pour 13 heures. Seuls deux vannes sur six fonctionnent, les quatre autres étant en réparation.

Et c’est malheureusement déjà le cas du côté du parc de la Boverie où les Ravels sont inondés tout comme les berges du parc. Preuve de la puissance du courant, les célèbres Arcs de Venet... ont disparu et semble avoir été emportés (lire ci-dessous).

► Plusieurs bâtiments évacués préventivement

Si beaucoup de monde se prépare, à Liège, à affronter d’éventuelles inondations, certains bâtiments ont été évacués préventivement. C’est notamment le cas de la tour des finances et des bureaux de la banque centrale BNP Paribas-Fortis dans le centre-ville. Les Galeries Saint-Lambert indiquent également qu’elles fermeront à 12h30, ce jeudi.

Aywaille

La commune d’Aywaille se trouve également dans une situation critique ce jeudi. « La nuit, la priorité était à l’évacuation des personnes prises au piège par les eaux. Entre une heure et quatre heures du matin, l’Amblève est montée de plus d’un mètre. Les conditions étaient très compliquées, plusieurs campings ont été encerclés par les eaux, les personnes étaient donc bloquées. Beaucoup ont été évacués, mais il reste encore plusieurs personnes à évacuer », indique Thierry Carpentier, le bourgmestre.

Les appels de personnes en difficulté affluent. « Durant toute la nuit, j’ai répondu aux appels de personnes en difficulté. Lorsque les véhicules savaient passer, c’était encore facile, mais à présent, les zones sont inaccessibles. Il faut donc l’intervention de bateaux ou d’engin de génies civils pour venir en aide à la population ce qui rend la situation compliquée. L’armée est présente sur place », explique le bourgmestre.

En Basse-Meuse

- Pour le moment, c’est Dalhem qui a été le plus touché. Hier, vers 20h, la situation était même très compliquée puisque pratiquement tous les villages étaient inaccessibles, à cause des routes inondées. Seule la nationale était encore praticable, ce qui rendait évidemment très compliqué l’intervention des pompiers et des services communaux.

« Nous avons eu des centaines de maisons inondées, explique Arnaud Dewez, bourgmestre. « Il a même fallu évacuer certaines habitations à Dalhem. On avait prévu un centre d’accueil, mais les habitants ont pu être relogés chez des proches. Les ouvriers ont travaillé sans relâche toute la nuit pour aider les sinistrés. » Fort heureusement, ce jeudi matin, la situation s’améliorait. « Les niveaux baissent et les routes sont à nouveau accessibles. Mais on surveille attentivement la situation. Les prairies sont gorgées d’eau et il y a encore une masse d’eau qui s’évacue sur Mortroux et ensuite vers Dalhem et Berneau. S’il ne pleut plus trop, ça devrait aller. Les prochaines heures seront vraiment cruciales. »

- A Blegny, les deux vallées, celle du Bolland et celle de la Julienne, connaissent des problèmes d’inondations. « Je n’ai d’ailleurs jamais vu ce qu’il se passe dans la vallée du Bolland », nous confirme Marc Bolland, bourgmestre de Blegny. « Pour la vallée du Bolland, c’est essentiellement sur Saint-Remy qu’il y a des problèmes et pour la vallée de la Julienne, c’est surtout derrière l’église de Saive, du côté du chemin de la Julienne et rue du Grand Moulin. Hier, nous y avons d’ailleurs connu une situation grave, mais hors proportion de ce qui se passe ailleurs. Au total, 60 à 70 maisons sont inondées sur Blegny mais on a l’impression que les niveaux baissent déjà. »

- A Juprelle, il n’y a rien à signaler. Quelques routes ont été fermées hier par mesure de précaution mais tout est sous contrôle. « On a encore fait le tour tôt ce matin. On surveille évidemment les points critiques que nous avons habituellement à Fexhe-Slins et Villers-saint-Siméon, mais jusqu’ici nous n’avons aucune inondation », explique Christine Servaes, bourgmestre de Juprelle. « Si tout reste ainsi et que nous n’avons pas d’intervention chez nous, j’écrirais aux bourgmestres des communes touchées pour leur signaler que nous mettons personnel et matériel à disposition pour les aider dans le nettoyage. Ce le moins que nous puissions faire. »

- A Herstal, il n’y a pas de souci actuellement mais on s’attend à en avoir vers midi, du côté de Marexhe et Coronmeuse. Comme on le sait, la situation est compliquée au niveau de l’île Monsin et l’eau pourrait déborder dans les quartiers en bord de Meuse. « On a donc déjà mis en place préventivement, un centre d’accueil au hall Emile Muraille pour le cas où il faudrait évacuer des personnes. Les patrouilles tournent sur tout l’axe le long de l’eau pour se tenir prêtes. Sinon, à part quelques interventions sporadiques hier, il n’y a pas de problème », commente Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre ff de Herstal.

- A Bassenge, le Geer n’est pas encore sorti de son lit mais la situation reste inquiétante. Plusieurs rues, inondées par les eaux de ruissellement, ont dû être fermées. Il s’agit des rues Devant les cours, d’Once, des Bannes, Frenay Nizet et du Pont.

- A Visé, les autorités étaient en réunion. Nous n’avons pas encore pu faire le point sur la situation mais on parle de devoir peut-être évacuer certaines maisons de Lixhe et Lanaye. Les vannes du Canal Albert vont en effet devoir être ouverte pour soulager le barrage de l’île Monsin. Des inondations sont donc à craindre le long du canal Albert.

- A Oupeye, et pour les mêmes raisons, la rue de l’Ecluse à Haccourt va être évacuée. A Haccourt, ce sont finalement huit rues qui vont devoir être évacuées et pas uniquement la rue de l’Ecluse. Il est demandé aux habitants de la rue de l'Ecluse, du Quai des Cimenteries, de la rue Couture, de l’Allée Verte, de la Rampe du Pont et des rues Michel, des Tavernes et du Canal de quitter leur domicile pour 11h30 au plus tard afin d'éviter que les services de Secours ne puissent plus les évacuer. Il est demande d’emporter le strictement nécessaire, de couper l’alimentation en eau, gaz et électricité et de pensez aux voisins, amis isolées et animaux de compagnie. Les personnes évacuées peuvent se rendre au centre d’accueil qui est ouvert au hall omnisports D’Oupeye. Besoins d’aide? 04/267.06.10.

- 700 personnes ont du être évacuées à Haccourt, dont dans des maisons de repos. En raison de leur état de santé, certains résidents sont hébergés dans d’autres maisons de repos.

Soumagne

« Lorsque l’on parle avec les vieux Soumagnards, ils sont formels : jamais on n’a connu ça. La commune a quand même souvent été frappée par des inondations, mais là, c’est historique », commente d’emblée le bourgmestre de la localité, Benjamin Houet.

Ce dernier a pu faire un point complet de la situation à Soumagne et les nouvelles sont plutôt positives. Enfin, est-on tenté d’écrire au regard des catastrophes qui se produisent et des situations qui sont toujours dramatiques, notamment à Trooz, Chaudfontaine ou Chênée, entre autres.

Tout d’abord, toutes les voiries de la commune sont désormais ouvertes et il n’y a plus d’axes inondés. Il y a cependant des travaux de déblaiement de gravillons et de déchets en cours.

La Magne reste actuellement dans son lit et n’en sort pas, ce qui est une très bonne chose pour Soumagne-Vallée. Autre point positif, le niveau des bassins d’orage qui est en baisse : Voie de l’eau (vide), Henri Gardier (3/4 plein), rue Pierre Curie (vide) et rue du Moustier (2/3 plein).

Afin d’anticiper d’éventuelles remontées des eaux, les grilles des bassins d’orage vont être nettoyées pour permettre une évacuation optimale en cas de nouvelle crue.

Les scouts de Huy (45 enfants et accompagnants) qui logeaient dans le bâtiment Solmania sont logés au Centre sportif jusqu’à samedi. « Tout se passe très bien et un élan de solidarité s’est mis en place », commente Benjamin Houet.

Le bourgmestre explique également que « les services communaux font actuellement le tour des habitations qui ont été touchées et mettent à disposition des containers pour les déchets dans des zones impactées. Ils se situent à des endroits non-inondables. » Voici la liste des endroits : Fonds de Gotte (sur le dessus), Pont al Plantche (parking du domaine de Wégimont), Soumagne-Vallée (parking de la Plume) et cour de l’école communale de Soumagne-Vallée.

Depuis mercredi soir, ce ne sont pas moins de 200 interventions communales qui ont été réalisées par les services et 1.000 sacs de sable (soit 40 tonnes) qui ont été distribués.