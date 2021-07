Le village de Givry touché par les inondations: Quévy déclenche son plan d’urgence

15/07 07:00 → 16/07 00:00

La zone de pluie très active à caractère d'occlusion se situe actuellement sur le centre et l'est du pays. De jeudi 8h à vendredi 2h, les cumuls pourront encore atteindre les valeurs suivantes par province : Liège: 0- 30 mm Luxembourg: 0-20 mm Limbourg: 10-30 mm Anvers: 5-40 mm Brabant Flamand et Wallon: 10-50 mm Namur 10-30 mm Hainaut: 0-20 mm Les pluies les plus intenses concerneront l'ouest des provinces de Limbourg et de Liège, et l'est des provinces d'Anvers, des deux Brabants et du Hainaut. La situation des cours d'eau en Wallonie peut être suivie sur le site : http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/hydro/Actuelle/crue/index.html