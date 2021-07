L’ECDC met à jour sa carte des voyages en Europe: voici tout ce qui change!

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a mis à jour la carte des voyages en Europe. Nos voisins luxembourgeois et hollandais sont dans le rouge, tout comme la totalité de l’Espagne. La Belgique repasse en orange.

La Belgique est repassée jeudi à l’orange sur la nouvelle carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Les Pays-Bas et le Luxembourg sont, eux, colorés en rouge tout comme les destinations de voyage populaires comme l’Espagne, le Portugal et la Crète.

Un pays devient orange sur la carte de l’ECDC s’il remplit l’un de ces trois critères: une incidence de moins de 50 cas pour 100.000 habitants avec un taux de positivité de 4% ou plus, une incidence se situant entre 50 et 75 cas avec un taux de positivité de 1% ou plus, ou alors une incidence se situant entre 75 et 200 cas avec un taux de positivité en dessous de 4%.

La semaine passée, seule Bruxelles était en orange sur la carte, les autres Régions étant en vert. Cependant, l’augmentation des chiffres de contamination fait passer le pays tout entier en orange. Selon les dernières données de Sciensano, l’institut scientifique de santé publique, le taux de positivité en Belgique atteint 1,9% et l’incidence est de 100 cas pour 100.000 habitants sur 14 jours.

L’Espagne et le Portugal sont, quant à eux, repassés en rouge, dont certaines parties sont même colorées en rouge foncé. Il en va de même pour les Pays-Bas, le Luxembourg, une partie de la Grèce (dont la Crète) et le Danemark. Chypre reste, également, une zone rouge.

Ces codes couleur européens sont une indication pour les pays membres de l’Union européenne qui leur permet d’imposer des conditions pour les retours de voyage, comme des quarantaines ou des tests négatifs obligatoires. Ces codes couleur sont également pris en compte pour autoriser les entrées de voyageurs dans chaque pays.

Voici la nouvelle carte :